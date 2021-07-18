Tarihte bugün ne oldu? 18 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 18 Temmuz'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 18 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 18 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 18 Temmuz yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
18 Temmuz tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 18 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? 18 Temmuz tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• MÖ 390 - Roma Cumhuriyeti ile Galya arasında gerçekleşen Allia Muharebesi'ni Galyalılar kazandı.
• 656 - Ali bin Ebu Talib halife oldu.
• 1919 - Müttefik Yüksek Konseyi, işgal bölgeleri hakkında anlaşamayan İtalya ve Yunanistan arasında bölüştürme yaptı ve Aydın'ın İtalyanlara verilmesi kararlaştırıldı.
• 1920 - Mîsâk-ı Millî, TBMM'de kabul edildi. Büyük Millet Meclisi, Misak-ı Millî üzerine yemin etti.
• 1925 - Adolf Hitler, nasyonal sosyalist fikirlerini açıkladığı kişisel manifestosu Mein Kampf'ı (Kavgam) yayımladı.
• 1930 - Ankara Etnografya Müzesi halka açıldı.
• 1932 - Türkiye, Cemiyet-i Akvam'a (Milletler Cemiyeti) 56. üye olarak kabul edildi.
• 1932 - Türkiye'de Ezanın Arapça okunması ülke genelinde resmen yasaklandı. Diyanet Dairesi, bu yasağı ilgili mercilere duyurdu.
• 1939 - Takas Limited Şirketi kuruldu.
• 1941 - II. Dünya Savaşı: Artan millî savunma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla piyasaya 'tasarruf bonosu' çıkarıldı. 5, 25, 100 ve 1.000 liralık tasarruf bonoları; 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak düzenlendi. Faizleri yüzde 4 ile 6 arasında değişen 25 milyon tutarındaki bonolara halk büyük ilgi gösterdi.
• 1945 - Çok partili demokratik hayatın ilk adımı atıldı: Millî Kalkınma Partisi kuruldu. Partinin kurucuları arasında Nuri Demirağ, Hüseyin Avni Ulaş ve Cevat Rıfat Atilhan gibi isimler yer aldı.
• 1946 - İzmir Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.
• 1964 - 10 gündür süren Batman Petrol Rafinerisi işçileri grevi, Bakanlar Kurulu ve Türk-İş'in aracılığıyla sona erdi.
• 1964 - Türkiye ile ABD arasında, 'pamuklu ihracatına ilişkin' anlaşma imzalandı.
• 1964 - Türkiye ile Belçika arasında işgücü anlaşması imzalandı.
• 1968 - Intel şirketi Santa Clara, Kaliforniya'da kuruldu.
• 1974 - ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'in yardımcısı Joseph Sisco Londra'ya gelerek Bülent Ecevit ile görüştü. Müdahaleden vazgeçmesi için Ecevit'in şartlarını öğrendi ve bunları Yunanlar ile görüşmek üzere Atina'ya hareket etti.
• 1975 - Apollo-Soyuz kenetlenmesi televizyondan naklen verildi.
• 1976 - Rumen jimnastikçi Nadia Comaneci, Yaz Olimpiyatları'nda 10 tam puan aldı. Böylece Olimpiyat Oyunları tarihinde tam puan alan ilk jimnastikçi unvanını da alarak tarihe geçti.
• 1995 - Daha önce 18 Temmuz'da Türkiye'ye geleceği açıklanan BM Genel Sekreteri Butros Gali, halkın tepkisinden çekindiği için ziyaretini iptal etmek zorunda kaldı.
• 1996 - Paris'e gitmekte olan bir ABD yolcu uçağı, Long Island-New York açıklarında havada infilak etti; 230 yolcudan kurtulan olmadı.
• 1997 - Yücel Yener, TRT Genel Müdürlüğü'ne atandı.
• 1998 - İstanbul-Ankara seferini yapan THY'na ait bir uçağın motoru yandı. Yolculara korkulu anlar yaşatan yangın nedeniyle uçak, Atatürk Havaalanı'na zorunlu iniş yaptı.
• 2016 - Türkiye'de 3 aylığına OHAL ilan edildi.
DOĞUMLAR
• 1552 - II. Rudolf, Kutsal Roma imparatoru (ö. 1612)
• 1635 - Robert Hooke, İngiliz hezarfeni (ö. 1703)
• 1670 - Giovanni Battista Bononcini, İtalyan barok besteci ve çellist (ö. 1747)
• 1811 - William Makepeace Thackeray, İngiliz yazar (ö. 1863)
• 1853 - Hendrik A. Lorentz, Hollandalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö 1928)
• 1882 - Manuel Gálvez, Arjantinli yazar ve şair (ö. 1962)
• 1883 - Lev Kamenev, Sovyet Komünist lider (ö. 1936)
• 1897 - Cyril Norman Hinshelwood, İngiliz kimyager (ö. 1967)
• 1906 - Clifford Odets, Amerikalı oyun yazarı ve senarist (ö. 1963)
• 1909 - Andrey Gromiko, Sovyet diplomat ve Dışişleri Bakanlarından (ö. 1989)
• 1909 - Muhammed Davud Han, Afganistan Devlet Başkanı (ö. 1978)
• 1911 - Hume Cronyn, Kanadalı aktör (ö. 2003)
• 1916 - Charles Kittel, Amerikalı fizikçi (ö. 2019)
• 1916 - Kenneth Armitage, İngiliz heykeltıraş (ö. 2002)
• 1918 - Nelson Mandela, Güney Afrikalı siyasetçi (ö. 2013)
• 1921 - John Glenn, Amerikalı havacı, mühendis, astronot ve siyasetçi (ö. 2016)
• 1922 - Thomas Samuel Kuhn, Amerikalı filozof ve bilim tarihçisi (ö. 1996)
• 1928 - Stig Grybe, İsveçli aktör ve komedyen (ö. 2017)
• 1929 - Dick Button, Amerikalı buz patencisi ve olimpiyat şampiyonu
• 1931 - Hakkı Kıvanç, Türk sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2015)
• 1933 - Yevgeni Yevtuşenko, Sovyet şair (ö. 2017)
• 1934 - Darlene Conley, Amerikalı aktris (ö. 2007)
• 1935 - Tenley Albright, Amerikalı buz patenci
• 1937 - Nevzat Eren, Türk tıp doktoru (ö. 2000)
• 1941 - Bedrettin Dalan, Türk mühendis ve siyasetçi
• 1942 - Giacinto Facchetti, İtalyan futbolcu ve FC Internazionale Milano Kulübü'nün eski Başkanı (ö. 2006)
• 1948 - Hartmut Michel, Alman biyokimyacı
• 1948 - Jeanne Cordova, Amerikalı LGBT hakları savunucusu aktivist ve yazar (ö.2016)
• 1950 - Richard Branson, İngiliz yatırımcı ve iş adamı
• 1953 - Turgay Tanülkü, Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu
• 1955 - Banu Avar, Türk yazar, gazeteci, program yapımcısı ve sunucu
• 1956 - Meral Akşener, Türk siyasetçi
• 1957 - Kaisha Atakhanova, Kazak biyolog
• 1959 - Erdal Çelik, Türk müzisyen, besteci ve söz yazarı
• 1959 - Mustafa Kemal Uzun, Türk oyuncu ve film yönetmeni (ö. 2017)
• 1961 - Elizabeth McGovern, Amerikalı tiyatro, sinema oyuncusu ve müzisyendir.
• 1962 - Lee Arenberg, Amerikalı sinema ve dizi oyuncusudur
• 1965 - Petra Schersing, Eskiden Doğu Almanya için yarışan bir atletidir
• 1967 - Vin Diesel, Amerikalı aktör
• 1968 - Grant Bowler, Yeni Zelanda doğumlu Avustralyalı oyuncu
• 1969 - Hege Riise, Norveçli eski futbolcudur
• 1971 - Penny Hardaway, Amerikalı profesyonel basketbolcu
• 1971 - Ryan Church, Amerikalı tasarımcı
• 1974 - Derek Anderson, Amerikalı eski profesyonel basketbolcu
• 1975 - Daron Malakian, Amerikalı gitarist ve vokalist
• 1975 - M.I.A. Sri Lanka asıllı İngiliz bir şarkıcı, söz yazarı ve bestecidir
• 1975 - Ertem Şener, Türk spor spikeri ve sunucu
• 1976 - Cansın Özyosun, Türk dizi oyuncusu
• 1977 - Aleksandr Morozeviç, Rus satranç oyuncusu
• 1977 - Kelly Reilly, İngiliz oyuncu
• 1978 - Mélissa Theuriau, Fransız gazeteci ve televizyon sunucusu
• 1980 - Kristen Bell, Amerikalı aktris
• 1981 - Michiel Huisman, Hollandalı oyuncu, şarkıcı ve söz yazarı
• 1982 - Marcin Dolega, Polonyalı halterci
• 1982 - Priyanka Chopra, Hint sinema oyuncusu ve şarkıcı
• 1983 - Carlos Diogo, Uruguaylı futbolcu
• 1983 - Jan Schlaudraff, Alman futbolcudur
• 1985 - Chace Crawford, Amerikalı sinema ve TV yıldızı
• 1987 - Carlos Eduardo Marques, Brezilyalı millî futbolcudur
• 1988 - Hakan Arslan, Türk futbolcudur
• 1988 - Änis Ben-Hatira, Alman asıllı Tunuslu millî futbolcudur
• 1988 - Elvin Mammadov, Azeri futbolcu
• 1988 - Merve Özbey, Türk şarkıcı
• 1989 - Semyon Antonov, Rus millî basketbolcudur
• 1989 - Dmitri Soloviev, Rus buz patenci
• 1993 - Nebil Fekir, Fransız futbolcudur
ÖLÜMLER
• 707 - İmparator Mommu, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 42. imparatorudur (d. 683)
• 715 - Muhammed bin Kasım es-Sekafî, Sind'i fetheden Emevî kumandanı (d. 692)
• 1100 - Godfrey de Bouillon, Belçikalı Haçlı şövalye ve Birinci Haçlı Seferi liderlerinden (d. 1060)
• 1194 - Lüzinyanlı Guy, Fransız Haçlı şövalye (d. 1150)
• 1566 - Bartolomé de las Casas, Sevilya doğumlu, tarihçi, papaz ve uluslararası hukuk ve insan hakları normlarının ilk savunucularından biri olan yazar (d. 1484)
• 1610 - Caravaggio (Michelangelo Merisi), İtalyan ressam (d. 1571)
• 1697 - António Vieira, Portekizli Cizvit misyoner ve yazar (d. 1608)
• 1721 - Antoine Watteau, Fransız ressam (d. 1684)
• 1792 - John Paul Jones, Amerika Birleşik Devletleri Donanması'nın kurucusudur (d. 1747)
• 1817 - Jane Austen, İngiliz yazar (d. 1775)
• 1863 - Robert Gould Shaw, Amerikan İç Savaşı sırasında Birlik Ordusunda bir Amerikan subayıydı (d. 1837)
• 1872 - Benito Juárez, Meksikalı hukukçu ve siyasetçi (d. 1806)
• 1887 - Dorothea Lynde Dix, Amerikalı toplumsal reformcu ve hümanist (d. 1802)
• 1890 - Christian Heinrich Friedrich Peters, ilk asteroit kaşiflerinden biri olan Alman-Amerikan astronom (d. 1813)
• 1891 - Şevki Bey, Türk bestekâr (d. 1860)
• 1892 - Thomas Cook, İngiliz din adamı ve iş adamı (Kendi adıyla bilinen "Thomas Cook" seyahat şirketinin kurucusu (d. 1808)
• 1901 - Carlo Alfredo Piatti, İtalyan çellist ve besteci (d. 1822)
• 1919 - Raymonde de Laroche, Fransız pilot ve dünyanın ilk tayyare pilot lisansını alan kadın (d. 1882)
• 1932 - Jean Jules Jusserand, Fransız diplomat, tarihçi ve yazar (d. 1855)
• 1936 - Antonia Mercé i Luque, Arjantin-İspanyol dansçı (d. 1890)
• 1938 - Marie, Kral I. Ferdinand'ın eşi olarak son Romanya konsort kraliçesiydi (d. 1875)
• 1946 - Dragoljub Mihailovic, II. Dünya Savaşı'nda görev yapmış Yugoslavyalı Sırp generaldir (d. 1893)
• 1949 - Vítezslav Novák, Çek besteci ve pedagog (d. 1870)
• 1950 - Albert Eckstein, Alman çocuk doktoru ve akademisyen (d. 1891)
• 1958 - Henri Farman, İngiliz asıllı Fransız pilot ve mühendis (d. 1874)
• 1965 - Refik Halit Karay, Türk gazeteci ve yazar (d. 1888)
• 1967 - Castelo Branco, Brezilyalı asker ve siyasetçi (d. 1897)
• 1968 - Corneille Jean François Heymans, Belçikalı fizyolog (d. 1892)
• 1973 - Jack Hawkins, İngiliz aktör (d. 1910)
• 1978 - Mehmet Bedrettin Köker, Türk hukukçu (d. 1897)
• 1980 - Andrée Vaurabourg, Fransız bir piyanist ve öğretmendi (d. 1894)
• 1982 - Roman Osipoviç Jakobson, Rus düşünür (d. 1896)
• 1986 - Stanley Rous, İngiliz futbol adamıdır (d. 1895)
• 1990 - Yun Boseon veya Yun Po-sun, Güney Koreli politikacı ve aktivist (d. 1897)
• 1996 - Donny the Punk, Amerikalı politik eylemci (d. 1946)
• 1996 - José Manuel Fuente, İspanyol yol bisikletçisi ve tırmanma uzmanı (d. 1945)
• 2002 - Metin Toker, Türk gazeteci, yazar ve Kontenjan Senatörü (İsmet İnönü'nün damadı) (d. 1924)
• 2005 - William Childs Westmoreland, ABD Ordusu'nda generaldi (d. 1914)
• 2012 - Rajesh Khanna, Hint aktör ve film yapımcısıdır (d. 1942)
• 2012 - Jean François-Poncet, Fransız diplomat, siyasetçi (d. 1928)
• 2012 - Davud Abdullah Raciha, Suriyeli asker (d. 1947)
• 2012 - Asıf Şevket, Suriyeli siyasetçi (d. 1950)
• 2012 - Hasan Ali Türkmani, Suriyeli asker ve siyasetçi (d. 1935)
• 2014 - Dietmar Otto Schönherr, Avusturyalı oyuncu (d. 1926)
• 2015 - Alessandro Federico Petricone, Jr., Amerikalı oyuncu (d. 1936)
• 2016 - Uri Coronel, Hollandalı iş adamı ve spor yöneticisi (d. 1946)
• 2017 - Max Gallo, Fransız tarihçi, yazar ve siyasetçidir (d. 1932)
• 2017 - Shigeaki Hinohara, Japon psikiyatr ve akademisyen (d. 1911)
• 2018 - Ling Li, Çinli yazar, akademisyen, mühendis ve tarihçidir (d. 1942)
• 2018 - Burton Richter, Nobel ödüllü Amerikalı fizikçidir (d. 1931)
• 2019 - Yukiya Amano, Japon siyasetçi ve diplomattır (d. 1947)
• 2019 - Tuncer Cücenoğlu, Türk oyun yazarı ve çevirmen (d. 1944)
• 2019 - Luciano De Crescenzo, İtalyan yazar, oyuncu, yönetmen ve mühendistir (d. 1928)
• 2019 - David Hedison, Amerikalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur (d. 1927)
• 2020 - Vishnu Raj Atreya, Nepalli yazar ve şair (d. 1944)
• 2020 - Charles Bukeko, Kenyalı aktör ve komedyen (d. 1962)
• 2020 - René Carmans, Belçikalı profesyonel futbolcudur (d. 1945)
• 2020 - Elize Cawood, Güney Afrikalı aktris (d. 1952)
• 2020 - Katherine B. Hoffman, Amerikalı kimyager ve akademisyen (d. 1914)
• 2020 - Juan Marsé, İspanyol romancı, senarist ve gazeteci (d. 1933)
• 2020 - Martha Mmola, Güney Afrikalı kadın siyasetçi (d. ?)
• 2020 - Haruma Miura, Japon aktör ve şarkıcıydı (d. 1990)
• 2020 - Cécile Reims, Fransiz gravürcü ve yazar (d. 1927)
• 2020 - David Romero Ellner, Honduraslı gazeteci, avukat ve politikacı
• 2020 - Jope Ruonansuu, Fin aktör, sanatçı, müzisyen ve stand-up komedyen (d. 1964)
• 2020 - Jaybee Sebastian, Filipinli yüksek profilli mahkum (d. 1980)
• 2020 - Henrique Soares da Costa, Brezilyalı Roma Katolik piskoposu (d. 1963)
• 2020 - Lucio Urtubia, İspanyol anarşist, aktivist ve yazar (d. 1931)
TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER
• Mandela Günü