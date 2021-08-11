Karadeniz felaketi yaşıyor! Haber alınamayan yerler var, bazı bölgelerde suyun yüksekliği 4 metreyi buldu

Doğu Karadeniz'de dün akşamdan beri etkili olan yağışlar Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı felç etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadeniz'de yaşanan sel felaketiyle ilgili açıklamalarda bulunarak, "Tahliyelere havadan devam ediliyor. Bazı yerlerde suyun yüksekliği 3-4 metreyi buldu. Haber alınamayan yerler var" sözlerine yer verdi.

28 Temmuz'dan yangınlarla boğuşan Türkiye, bu sabah Karadeniz'de yaşanan sel felaketi haberiyle sarsıldı. Bartın, Sinop, Samsun ve Kastamonu'da tüm gece boyunca etkisini gösteren yağışlara sel ve su baskınlarına neden oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, yangından etkilenen bölgelerin mahalle muhtarlarıyla toplantı gerçekleştirildi. Soylu, toplantı sonunda selin yaşandığı yerlerle ilgili açıklamada bulunarak, "Tahliyelere havadan devam edilmeye çalışılıyor. Bazı yerlerde suyun yüksekliğinin 3-4 metreye ulaştığı, vatandaşlarımızın bir kısmının evlerinin çatısında olduğu konusunda valilerimizden ve orada bulunan arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler var." sözlerine yer verdi.









İşte Soylu'nun konuşmasından satır başları:

"Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta aşırı yağışlar sebebiyle sel afeti meydana geldi. AFAD koordinasyonunda hem müdahaleler hem tahliyeler hem de arama-kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, ben Kastamonu'ya, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bartın'a, Ulaştırma ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Adil Karaismailoğlu Sinop'a geçecekler.

"HABER ALINAMAYAN BAZI YERLER VAR"

Bir kayıp vatandaşımız var. İlk aldığımız bir bilgi çerçevesinde bunu ifade etmek istiyorum. Bazı haber alınamayan yerler var. Bunlarla ilgili haber alındığı sürece kamuoyuna vatandaşlarımıza bilgiyi intikal ettirmeye çalışacağız.

"100 KİLOGRAMIN ÜSTÜNÜ BİZ AFET OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"

Yağış miktarı Sayın Tarım ve Orman Bakanımız burada. Meteoroloji'den aldığı bilgilerde yer yer 300 kilogramın üzerinde geçtiği ifade ediliyor ki şu çizgiyi söylemek isterim 100 kilogramın üstünü biz afet olarak değerlendiriyoruz."

SİNOP'TA BİR HASTANE BOŞALTILDI

Sinop'ta akşam saatlerinde aralıklarla devam eden sağanak, sabah şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunan dere taştı, bazı mahallelerde vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Ayvancık Devlet Hastanesi ise boşaltıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Koca, "Dün gece Batı Karadeniz illerinde meydana gelen sellerde son durum: Sinop Ayancık Devlet Hastanesi tahliye ediliyor. 4'ü yoğun bakım hastası, 45 hasta Sinop Atatürk Devlet Hastanesine naklediliyor. 27 ambulans, 6 UMKE, 1 Mobil Komuta Aracı görevlendirildi. Kayıp, yaralı yok" sözlerine yer verdi.

SAMSUN'DA EVLERİ SU BASTI

Samsun'un Bafra ilçesinde de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerin başlayan ve 10 dakika süren sağanak, hayatı felç etti. Yağış nedeniyle rögarlar taştı, bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Eski Şube Caddesi, Gençlik Caddesi ve Beşyol mevkisinde göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı apartmanların bodrum katlarını su bastı. Yağmurun hafiflemesiyle birlikte SASKİ ekipleri çalışma başlattı.

BARTIN'DA 1 KİŞİ KAYIP

Bartın'da etkili olan yağışlar sele neden oldu. Şiddetli sağanak nedeniyle köprü ve yollar çöktü, bazı bölgelerde heyelan yaşandı. Evi yıkılan 80 yaşlarında bir kadın sel sularına kapıldı. Yaşlı kadın aranırken, başka bir vatandaşımızın ise sel sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

KASTAMONU'DA ARAÇLAR SELE KAPILDI

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur, sele neden oldu, araçlar sürüklendi, tarım arazileri su altında kaldı. Su basan binaların zemin katlarında mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı. İlçede saat 07.00'de başlayan şiddetli yağmur sele neden oldu. Çok sayıda araç sele kapıldı, ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı araçlar oluşan çamur yığınına saplandı. Derelerin taştığı ilçede tarım arazileri de sular altında kaldı, köprüler zarar gördü. Sel nedeniyle Azdavay-Pınarbaşı karayolunda ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi.

KARABÜK'TE YOL ÇÖKTÜ

Yağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü, bir araç sel sularına kapıldı. Araçta bulunan iki kişi AFAD ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı, evlerde mahsur kalan 20 kişi ise karayolları ve belediye iş makineleriyle kurtarıldı.

BAKAN KOCA YARALILARLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Bakan Koca Karabük'teki yararlılarla ilgili, "Karabük Bahçecik mevkiindeki köprüde yaşanan çökmede 13 kişi etkilendi. 8'i ambulansla hastaneye nakledildi. Hastaneye naklini istemeyen 5 kişiye evlerinde sağlık hizmeti verildi. 4 ambulans görevlendirildi." sözlerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı