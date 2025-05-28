SON DEPREMLER! Bugün deprem mi oldu? 28 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Mayıs 2025 Ankara, İstanbul ve İzmir'de deprem oldu mu?

SON DEPREMLER! Bugün deprem mi oldu? 28 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Mayıs 2025 Ankara, İstanbul ve İzmir'de deprem oldu mu?
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28 Mayıs 2025 Çarşamba günü deprem mi oldu? Bolu ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginliğe yol açmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da deprem oldu mu, kaç şiddetinde? Son dakika deprem nerede oldu? İşte, detaylar…

28 Mayıs 2025 Çarşamba günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Bolu'da deprem nerede oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

SON DEPREMLER! Bugün deprem mi oldu? 28 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Mayıs 2025 Ankara, İstanbul ve İzmir'de deprem oldu mu?Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

SON DEPREMLER! Bugün deprem mi oldu? 28 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Mayıs 2025 Ankara, İstanbul ve İzmir'de deprem oldu mu?AFAD son depremler

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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