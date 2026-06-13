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Rize'de AFAD personelinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Rize'de AFAD personelinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüsü ortaya çıktı
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kayıp bir vatandaşı arayan AFAD botunun Fırtına Deresi'nde alabora olması sonucu 1 AFAD personeli hayatını kaybetti, 4 personel yaralandı. Kaza anı cep telefonuyla kaydedildi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kayıp vatandaşı arayan AFAD botunun devrilmesi üzerine 1 personelin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Çamlıhemşin ilçesinde kaybolan Volkan Civelekoğlu'nu bulmak için Fırtına Deresi'nde yürütülen arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Civelekoğlu'nun kişisel eşyalarının dere kenarında bulunmasının ardından Fırtına Deresi'nde arama çalışması başlatıldı. İlçeye bağlı Şenyuva kayıp gencin cansız bedeni derede bulundu. Bu esnada AFAD ekiplerinin içerisinde bulunduğu bot Fırtına Deresi'nde alabora olunca 5 personel dengesini kaybederek suya düştü. Olayda 1 AFAD personeli hayatını kaybederken 4 personel yaralı olarak kurtarıldı.

Olayla ilgili geniş çapta çalışma başlatılırken kaza anı, o sırada bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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