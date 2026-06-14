2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda milli maç heyecanı

A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynadığı maç, Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi.

YÜZLERCE VATANDAŞ ANTIPHELLOS ANTİK TİYATROSU'NU DOLDURDU

Dev ekranda yayınlanan Avustralya- Türkiye Dünya Kupası karşılaşması, futbolseverleri tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda bir araya getirdi. Deniz manzarasıyla dikkati çeken tarihi antik tiyatro, sabahın erken saatlerinden itibaren maçı izlemek isteyen vatandaşlarla dolmaya başladı. Kaş'ın simge yapılarından biri olan Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda toplanan yüzlerce futbolsever, Dünya Kupası heyecanını tarihi ve doğal güzelliklerin iç içe geçtiği atmosferde yaşadı.