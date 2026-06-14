2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda milli maç heyecanı
FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye-Avustralya maçını izlemek isteyen vatandaşlar Kaş'taki 2 bin yıllık tarihi olan Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda yerini aldı.
- A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'ndaki Avustralya maçı, Antalya Kaş'taki 2 bin yıllık Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda dev ekrandan izlendi.
- Yüzlerce vatandaş, sabah erken saatlerden itibaren maçı izlemek için tarihi tiyatroyu doldurdu.
- Etkinlik, Kaş Uluslararası Film Festivali kapsamında düzenlendi.
A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynadığı maç, Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi.
YÜZLERCE VATANDAŞ ANTIPHELLOS ANTİK TİYATROSU'NU DOLDURDU
Dev ekranda yayınlanan Avustralya- Türkiye Dünya Kupası karşılaşması, futbolseverleri tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda bir araya getirdi. Deniz manzarasıyla dikkati çeken tarihi antik tiyatro, sabahın erken saatlerinden itibaren maçı izlemek isteyen vatandaşlarla dolmaya başladı. Kaş'ın simge yapılarından biri olan Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda toplanan yüzlerce futbolsever, Dünya Kupası heyecanını tarihi ve doğal güzelliklerin iç içe geçtiği atmosferde yaşadı.
RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU
Kaş Uluslararası Film Festivali kapsamında düzenlenen etkinlik, spor ve kültürü aynı noktada buluştururken, 2 bin yıllık tarihi mekanda oluşan atmosfer, renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'na destek vermek için sabahın ilk ışıklarıyla alana akın etti.