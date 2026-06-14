Nişan töreninde ezber bozan hediye: Kayınpederin araba jesti genç çifti şoka soktu

Bir nişan töreninde davetliler geleneksel olarak altın ve para takmaya hazırlanırken, gelinin babasından gelen ezber bozan hamle hem genç çifti hem de izleyenleri şaşkına çevirdi. Takı merasimi sırasında kızı ve damadının yanına sakince gelen ve elini cebine atan baba para değil lüks bir araba anahtarı çıkardı ve masaya bıraktı. Babanın bu jesti, damadın ve kızının adeta nutkunun tutulmasına neden oldu. O anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

HERKES ALTIN BEKLERKEN O ARABA ANAHTARI BIRAKTI

Bir açık hava organizasyonunda gerçekleştirilen nişan töreninde, takı merasimi esnasında oldukça eğlenceli ve şaşırtıcı anlar yaşandı. Davetlilerin takı takmak için beklediği sırada sahneye yönelen gelinin babası, cebinden çıkardığı araba anahtarını masanın üzerindeki kutuya bıraktı. Herkesin altın ya da para takmasını bekleyen genç çift, masaya bırakılan anahtarı görünce gözlerine inanamadı.

ŞAŞKINLIKLARI YÜZLERİNDEN OKUNDU

Kayınpederinin bu dev jesti karşısında neye uğradığını şaşıran damat ve gelinin şaşkınlığı kameralara anbean yansıdı. İlk şoku atlatan gelin babasına sarılarak teşekkür ederken, damadın yüzündeki büyük rahatlama ve mutluluk gülümsemesi videoda esprili bir dille "Vatan gülüşü" olarak nitelendirildi.

Kayınpederinin elini öpüp sarılan damat, yaşadığı şaşkınlığı gizleyemezken, videonun sonundaki "Oh çok şükür araba bedavaya geldi" esprisi izleyenleri güldürdü. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler, kısa sürede binlerce beğeni ve "Böyle kayınpeder herkese nasip olmaz" yorumları aldı.