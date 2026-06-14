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Bağıra bağıra seslendi! Arda Güler'den maç öncesi tüyleri diken diken eden sözler

Bağıra bağıra seslendi! Arda Güler'den maç öncesi tüyleri diken diken eden sözler
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşılaştı. Karşılaşma öncesi Arda Güler'in Avustralyalı oyuncuların yanında bağıra bağıra ''Haydi abiler haydi, biz çok daha iyiyiz, ilk dakikadan hissetsinler haydi!'' sözleri kameralara yansıdı.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımızda, genç yıldız Arda Güler maç öncesi seremonisinde hırsıyla geceye damga vurdu.

''HAYDİ ABİLER HAYDİ!''

Karşılaşma öncesi iki takım oyuncularının tünelde çıkış için beklediği esnada kameralara yansıyan görüntüler, ay-yıldızlı taraftarları heyecanlandırdı. Avustralyalı futbolcuların şaşkın bakışları arasında takım arkadaşlarını motive etmeye çalışan Arda Güler, yüksek sesle, ''Haydi abiler haydi, biz çok daha iyiyiz, ilk dakikadan hissetsinler haydi!'' sözleriyle adeta tüneli inletti.

LİDERLİĞİ VE ÖZ GÜVENİ DİKKAT ÇEKTİ

21 yaşındaki Arda Güler'in genç yaşta gösterdiği bu liderlik ve öz güven, millilerin kupaya ne kadar inançlı başladığını gözler önüne serdi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet Aydın null:

kendisi de maçın sönük ismi oldu hadi hadi diye olmuyor bu işler kazma gibi maçta

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