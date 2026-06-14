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Sultangazi'de bariyerlere çarpan midibüs devrildi: 1'i çocuk 12 yaralı

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Sultangazi TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 1'i çocuk 12 kişi yaralandı.

  • Sultangazi TEM Otoyolu'nda midibüs bariyerlere çarparak devrildi.
  • Kazada 1'i çocuk 12 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
  • Midibüs sürücüsü Osman A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sultangazi, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada yaralanan 1'i çocuk olmak üzere 12 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BARİYERLERE ÇARPARAK DEVRİLDİ

Kaza, saat 06.30 sıralarında TEM Otoyolu Cumhuriyet Mahallesi mevkii Gazi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Osman A.'nın kullandığı 34 PYJ 050 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

YOLCULAR, MİDİBÜSÜN CAMLARI KIRILARAK KURTARILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını kontrollü şekilde sağladı. İtfaiye ekipleri ise midibüsün içerisindeki yolcuları camları kırarak kurtardı. Kazada 1'i çocuk olmak üzere yaralandığı belirlenen 12 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şoför Osman A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu oluşurken, midibüsün kaldırılmasının ardından yoldaki trafik tekrar normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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