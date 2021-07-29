Son Dakika: Bir yangın da Marmaris'te çıktı! Armutalan'da yükselen alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Son dakika: Ülkemizin farklı illerinden orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki gündür süren yangını söndürme çabaları devam ederken, bir yangın da Marmaris'te çıktı. Armutalan bölgesinde çıkan yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği öğrenildi.