Son Dakika: Bir yangın da Marmaris'te çıktı! Armutalan'da yükselen alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor
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Son Dakika: Bir yangın da Marmaris'te çıktı! Armutalan'da yükselen alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizin farklı illerinden orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki gündür süren yangını söndürme çabaları devam ederken, bir yangın da Marmaris'te çıktı. Armutalan bölgesinde çıkan yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği öğrenildi.

Başta Antalya'nın Manavgat ilçesinde olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde orman yangınları yaşanırken bir kötü haber de Muğla'nın Marmaris ilçesinden geldi.

YANGIN, YERLEŞİM BÖLGELERİNİ TEHDİT EDİYOR

Edinilen son bilgilere göre Marmaris Armutalan bölgesindeki ormanlık alanda 13.05 sıralarında yangın çıktı. Alevler hızla geniş bir alana yayılırken, yangının yerleşim yerlerine yakın olmasından dolayı bölgedeki otel ve sitelerde de önlem alındı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor.

İşte bölgeden ilk görüntüler;

Son Dakika: Türkiye, Antalya'yı konuşurken bir yangın da Marmaris'te çıktı! Armutalan'da yükselen alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor
Son Dakika: Türkiye, Antalya'yı konuşurken bir yangın da Marmaris'te çıktı! Armutalan'da yükselen alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor
Son Dakika: Bir yangın da Marmaris'te çıktı! Armutalan'da yükselen alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor
Son Dakika: Bir yangın da Marmaris'te çıktı! Armutalan'da yükselen alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor
Son Dakika: Bir yangın da Marmaris'te çıktı! Armutalan'da yükselen alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: Bir yangın da Marmaris'te çıktı! Armutalan'da yükselen alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor
AFAD: (Manavgat'taki yangın) 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122 vatandaşımız etkilenmiştir. 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir.
AFAD: (Manavgat'taki yangın) 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122 vatandaşımız etkilenmiştir. 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir.
Manavgat'taki yangın felaketini sunan TRT muhabiri gözyaşlarına hakim olamadı
Manavgat'taki yangın felaketini sunan TRT muhabiri gözyaşlarına hakim olamadı
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Son Dakika: Bir yangın da Marmaris'te çıktı! Armutalan'da yükselen alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - Haberler
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