Son Dakika: Acı haberler peş peşe geliyor! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi
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Son Dakika: Acı haberler peş peşe geliyor! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika: Son yılların en büyük sel felaketini yaşayan Batı Karadeniz'de can kaybı 40'a yükseldi. Kastamonu'da 34, Sinop'ta ise 6 kişi yaşamını yitirdi. Kayıp vatandaşlar için arama kurtarma çalışmalar devam ediyor.

Batı Karadeniz'de 11 Ağustos'ta başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana geldi. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilendi.

Son Dakika: Acı haberler peş peşe geliyor! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi

CAN KAYBI 40'A YÜKSELDİ

Son yılların en büyük sel felaketinin yaşandığını Karadeniz'de can kaybı, 40'a yükseldi. 9 kişinin ise tedavisi sürüyor.Kayıp başvuru sayısının da 100'ün üzerinde olduğu açıklandı. Çok sayıda ev, araç ve iş yeri kullanılamaz hale geldi. AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlandı.

Son Dakika: Acı haberler peş peşe geliyor! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi

BOZKURT İLÇESİ AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Son olarak 40 kişinin hayatını kaybettiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan afet bölgesine ziyarete gitti. Bölgede halka seslenen Erdoğan; Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta selden etkilenen yerlerin afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

Son Dakika: Acı haberler peş peşe geliyor! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi

BAKAN SOYLU'DA BÖLGEDE İDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün akşam selde yıkılan 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın bulunduğu alana gelerek, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede incelemede bulundu.

Son Dakika: Acı haberler peş peşe geliyor! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi
Son Dakika: Acı haberler peş peşe geliyor! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi
Batı Karadeniz'de felaketin boyutu büyük! İşte il il son durum
Batı Karadeniz'de felaketin boyutu büyük! İşte il il son durum
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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