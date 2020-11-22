Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim hiçbir ülkenin hakkıyla, hukukuyla, hele hele siyasi ve toprak bütünlüğüyle asla sorunumuz yoktur"
22.11.2020 14:38 | Son Güncelleme: 22.11.2020 15:21
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı