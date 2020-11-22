Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim hiçbir ülkenin hakkıyla, hukukuyla, hele hele siyasi ve toprak bütünlüğüyle asla sorunumuz yoktur"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim hiçbir ülkenin hakkıyla, hukukuyla, hele hele siyasi ve toprak bütünlüğüyle asla sorunumuz yoktur"

22.11.2020 14:38 | Son Güncelleme: 22.11.2020 15:21

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim hiçbir ülkenin hakkıyla, hukukuyla, hele hele siyasi ve toprak bütünlüğüyle asla sorunumuz yoktur'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim hiçbir ülkenin hakkıyla, hukukuyla, hele hele siyasi ve toprak bütünlüğüyle asla sorunumuz yoktur'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim hiçbir ülkenin hakkıyla, hukukuyla, hele hele siyasi ve toprak bütünlüğüyle asla sorunumuz yoktur'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim hiçbir ülkenin hakkıyla, hukukuyla, hele hele siyasi ve toprak bütünlüğüyle asla sorunumuz yoktur'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim hiçbir ülkenin hakkıyla, hukukuyla, hele hele siyasi ve toprak bütünlüğüyle asla sorunumuz yoktur'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim hiçbir ülkenin hakkıyla, hukukuyla, hele hele siyasi ve toprak bütünlüğüyle asla sorunumuz yoktur'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim hiçbir ülkenin hakkıyla, hukukuyla, hele hele siyasi ve toprak bütünlüğüyle asla sorunumuz yoktur'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim hiçbir ülkenin hakkıyla, hukukuyla, hele hele siyasi ve toprak bütünlüğüyle asla sorunumuz yoktur'

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Erdoğan: Türk ordusunun hiçbir sancağı, son neferi de can vermeden toprağa düşmedi
Erdoğan: Türk ordusunun hiçbir sancağı, son neferi de can vermeden toprağa düşmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Şentop Nikol Paşinyan
Magazin Sıla Demet Akalın Fatih Artman İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Lance Stroll Lewis Hamilton Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kamu Bursa Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim hiçbir ülkenin hakkıyla, hukukuyla, hele hele siyasi ve toprak bütünlüğüyle asla sorunumuz yoktur" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 15:22:03. #1.14#
title