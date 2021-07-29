Son Dakika: Antalya'da dünden beri devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Antalya'da dünden beri devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika: Antalya Manavgat'ta dün öğle saatlerinde başlayan yangın, 21 saatlik mücadele sonunda kontrol altına alındı. Korkunç olay nedeniyle 18 köy ve mahalle boşaltılırken, Bakan Pakdemirli sabah saatlerinde 80 yaşında bir vatandaşımız yaşamını yitirdiğini belirtti. AFAD yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerinin sayısının 3'e yükseldiğini duyurdu. 122 vatandaş yangından etkilenirken, 58'inin tedavi gördüğü öğrenildi.

Türkiye, dün Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 12.05'te başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarıyla sarsıldı. Ülkeyi dehşete düşüren felaket nedeniyle 18 köy ve mahalle boşaltıldı; evler ve ahırlar yandı. Vatandaşlar bir yandan evlerine ulaşan yangını bahçe hortumlarıyla söndürmeye çalışırken, bir yandan da hayvanlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Son Dakika: Antalya'da dünden beri devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

AKSEKİ'DEKİ YANGIN DEVAM EDİYOR

Bu sabah saatlerinde ise yangın Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'ne yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı çevresine kadar geldi. Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı.

Son Dakika: Antalya'da dünden beri devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

YANGIN SABAH SAATLERİNDE KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat'taki yangının kontrol altına alındığını, ancak Akseki'deki yangının devam ettiğini söyledi. Aynı zamanda Bakan acı haberi vererek 82 yaşındaki bir vatandaşın yaşamını yitirdiğini belirtti.

Son Dakika: Antalya'da dünden beri devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

AFAD, ölü sayısının 3'e yükseldiğini belirtti. 122 vatandaşın yangından etkilendiğini, 58'inin ise tedavi altında olduğu öğrenildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Pakdemirli açıklamasında, "Yangınlarla mücadelemiz devam ediyor. Maalesef Antalya Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkisinde ikamet eden Osman Gardaş ve Şehri Gardaş'ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum" dedi.

Son Dakika: Antalya'da dünden beri devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

AKSEKİ KAYMAKAMI'NDAN AÇIKLAMA: BAŞARILI OLACAĞIMIZA İNANIYORUM

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür de son durumla ilgili bilgi verdi. Hülür, "Dumandan etkilenen 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel maalesef yaşamını yitirdi. Mahalledeki evlerin yüzde 80'i de yanmış durumda Kepezbelen'e komşu Kepez Mahallesi de boşaltıldı. Ayrıca Kocaköy ile Murtiçi mahallelerinde de teyakkuz halindeyiz, herhangi bir tehdit söz konusu olduğunda tahliye işlemleri gerçekleştirilecek. Şu anda yangının sıçramaması için engelleme çalışmaları devam ediyor, başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.

İşte Antalya'daki korkunç yangından geriye kalanlar:


Son Dakika: Antalya'da dünden beri devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
Son Dakika: Antalya'da dünden beri devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
Son Dakika: Antalya'da dünden beri devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
Son Dakika: Antalya'da dünden beri devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
Son Dakika: Antalya'da dünden beri devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
Son Dakika: Antalya'da dünden beri devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
Son Dakika: Antalya'da dünden beri devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
Manavgat'taki yangın felaketini sunan TRT muhabiri gözyaşlarına hakim olamadı
Manavgat'taki yangın felaketini sunan TRT muhabiri gözyaşlarına hakim olamadı
Bakanlar Pakdemirli ve Çavuşoğlu Manavgat'taki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu (1)
Bakanlar Pakdemirli ve Çavuşoğlu Manavgat'taki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu (1)
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fazıl Küçük Ersin Tatar İlham Aliyev Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Fatma Girik Oğulcan Engin Prens William
Spor Ali Koç Aytaç Kara Mesut Özil Hakan Reçber Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika: Antalya'da dünden beri devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 11:55:16. #1.14#

title