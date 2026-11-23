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İstanbul Küçükçekmece'de ambulansın ters yöne girmeye çalıştığı ileri sürülen otomobille çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi Şehit Önder Balkaya Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, ters yöne girdiği ileri sürülen 26 AOV 658 plakalı otomobil ile ambulans çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarpmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Kazada yaralanan otomobildeki 3 kişi ve ambulans şoförü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Kaza anı kamerada

Kaza anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ters yöne girdiği ileri sürülen otomobil ile vakaya giden ambulansın çarpıştığı anlar yer alıyor. Kazada ambulansla çarpışan araç, daha sonra başka bir araca çarpıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı