Galatasaray’da Aston Villa maçı sonrası zemin planıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, RAMS Park zemin yenileme sürecinde İtalya'dan üç farklı opsiyonu değerlendiriyor. Çimlerin üretim merkezinde hazır bekletildiği, onay sonrası soğutmalı tırlarla Türkiye'ye sevk edileceği bildirildi. Bayern Münih'in 'ser-oyna' formülü esas alınarak, zemin serildikten 3 gün sonra saha kullanıma açılacak.
- RAMS Park'ın zeminine yönelik halı hibrit çalışmaları sürüyor ve mevcut zemin durumu önceki dönemlere göre daha iyi olmakla birlikte istenen seviyede değil.
- İtalya'dan gelecek 3 zemin opsiyonu değerlendiriliyor; süreci yerinde incelemek üzere bölgeye denetmen gönderildi ve uygulamaya çıkacak rapora göre karar verilecek.
- Çimler henüz İtalya'daki çiftlikte biçilmedi; onay sonrası biçilip gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından soğutmalı tırlarla Türkiye'ye getirilecek.
Galatasaray'da RAMS Park’ın zeminine yönelik halı hibrit çalışmaları devam ediyor.
İTALYA'DAN 3 OPSİYON DEĞERLENDİRİLİYOR
Edinilen bilgilere göre zeminin mevcut durumu önceki dönemlere kıyasla daha iyi ancak henüz istenen seviyede bulunmuyor. Görüşmeler kapsamında İtalya’dan gelecek 3 opsiyon değerlendiriliyor. Süreci yerinde incelemek üzere bölgeye denetmen gönderilirken, çıkacak rapora göre karar verilip uygulama aşamasına geçilecek.
İTALYA’DA ÇİFTLİKTE BEKLETİLİYOR, SOĞUTMALI TIRLARLA GELECEK
Onay verilecek opsiyona göre çimlerin henüz çiftlikte biçilmediği, kararın kesinleşmesinin ardından biçilerek sevk edileceği belirtildi. İtalya’daki üretim merkezinden Norveç’e de gönderilen çimlerin, Avrupa Birliği gümrük prosedürleri nedeniyle Türkiye sevkiyatında gümrük işlemlerinin hızlıca tamamlanmasının ardından soğutmalı tırlarla getirileceği kaydedildi.
"SER-OYNA" FORMÜLÜ ESAS ALINIYOR
Zemin yenileme sürecinde Bayern Münih’in uyguladığı ve serildikten 3 gün sonra oynanabilmesine imkan tanıyan "ser-oyna" mantığının esas alındığı ifade edildi.