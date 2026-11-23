Hindistan'da yaşanan akılalmaz olay, doktorları bile zorlayan bir ameliyatı beraberinde getirdi. Karnında yaklaşık 1,2 metrelik boru bulunan adam, acil müdahale sayesinde hayata tutundu.

TARTIŞMA SONRASI HASTANELİK OLDU

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde yaşanan olayda, bir adamın banyo kullanımı nedeniyle çıkan tartışmanın ardından saldırıya uğradığı öne sürüldü. İddialara göre saldırı sırasında yaklaşık 1,2 metre uzunluğundaki duş borusu adamın vücuduna zorla sokuldu. Ağır yaralanan adam, hastaneye kaldırıldı. Mathuradas Mathur Hastanesi'ne getirilen hastanın durumunu değerlendiren doktorlar, vücudundaki yabancı cismin iç organlarına ciddi zarar verdiğini belirledi. Bilgisayarlı tomografi (BT) taramasıyla borunun konumu ve yaralanmanın boyutu incelendi. Yapılan değerlendirmelerde borunun kalın bağırsağa zarar verdiği ve karın boşluğunun derinliklerine kadar ilerlediği ortaya çıktı.

DOKTORLAR 1,2 METRELİK BORUYU ÇIKARMAK İÇİN AMELİYATA ALDI

Hastanın durumunun ciddiyeti üzerine doktorlar vakit kaybetmeden ameliyat kararı aldı. Ameliyatın en zor kısmını ise borunun bulunduğu konum oluşturdu. Yabancı cisim, aort ve iliak damarlar gibi hayati kan damarlarının yanı sıra çevredeki önemli organlara da oldukça yakın bir noktadaydı. Borunun dikkatsizce çıkarılması halinde ciddi iç kanama ve başka organ hasarları meydana gelebilirdi. Bu nedenle cerrahi ekip, çevredeki dokulara ve damarlara zarar vermeden ilerlemek için son derece hassas bir müdahalede bulundu. Doktorlar, bağırsakta kontrollü bir kesi açarak yaklaşık 1,2 metre uzunluğundaki boruyu dikkatlice çıkardı.

HASAR GÖREN KALIN BAĞIRSAK ONARILDI

Operasyon sırasında yalnızca borunun çıkarılmasıyla yetinilmedi. Yabancı cismin zarar verdiği kalın bağırsak da cerrahi müdahaleyle onarıldı. Doktorlar, bağırsak duvarındaki hasarın daha ciddi sonuçlara yol açmaması için gerekli işlemleri gerçekleştirdi. Çünkü bağırsak yaralanmaları, tedavi edilmediğinde karın boşluğuna bağırsak içeriğinin sızmasına, ciddi enfeksiyonlara ve peritonit adı verilen karın zarı iltihabına neden olabiliyor. Büyük kan damarlarının zarar görmesi ise hayati tehlike oluşturabilecek kanamalara yol açabiliyor. Doktorların dikkatli müdahalesi sayesinde yaklaşık 1,2 metrelik boru vücuttan çıkarıldı ve hastanın bağırsak hasarı giderildi.

HASTANEDEN HASTANIN SON DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Hastane yönetimi, zorlu ameliyatın uzman doktorlar ve sağlık çalışanlarının koordineli çalışmasıyla gerçekleştirildiğini bildirdi. Hastanın tedavisinin ardından sağlık durumunda iyileşme görüldüğü aktarıldı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi