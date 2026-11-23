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Açlık Oyunları serisinin Katniss Everdeen'i olarak tanınan Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, filmlerde öpüştüğü beş ünlü erkek oyuncuyu en iyiden en kötüye sıraladı. 36 yaşındaki yıldız, ABD'de Andy Cohen'in sunduğu Watch What Happens Live programının yeni bölümünde konuk oldu.

Cohen, Lawrence'a Liam Hemsworth, Bradley Cooper, Josh Hutcherson, Chris Pratt ve Timothée Chalamet'nin adlarını verip bu isimlerle çektiği öpüşme sahnelerini sıralamasını istedi. Oyuncu önce "Hepsi çok harikaydı" diyerek soruyu esprili bir dille karşıladı.

ZİRVEYE PEETA'YI YERLEŞTİRDİ

Ardından sıralamasını açıklayan Lawrence, "En iyiden en kötüye doğru sıralamak gerekirse, en iyisi Josh'tu. Sonra Hemsworth, Cooper, Chalamet, Pratt geliyor" dedi. Böylece birinci sıraya Açlık Oyunları'nda Peeta Mellark'ı canlandıran Josh Hutcherson'ı, ikinci sıraya aynı seride Gale Hawthorne rolündeki Liam Hemsworth'ü koydu.

Bradley Cooper ile Umut Işığım (Silver Linings Playbook) ve Serena filmlerinde rol alan Lawrence, üçüncülüğü ona verdi. Dördüncü sırada, 2021 yapımı Don't Look Up'ta birlikte kamera karşısına geçtiği Timothée Chalamet yer aldı.

LİSTENİN SONUNDA UZAY YOLCULARI PARTNERİ VAR

Sıralamanın son basamağına ise Chris Pratt yerleşti. İkili, 2016 yapımı bilim kurgu ve romantik film Uzay Yolcuları'nda (Passengers) başrolleri paylaşmıştı. Filmde, 120 yıl sürecek bir yolculukla yeni bir gezegene giden uzay gemisinde planlanandan çok önce uyanan iki yolcuyu canlandırmışlardı.

Cumhuriyet'in aktardığına göre Lawrence'ın programdaki yanıtı sosyal medyada gündem oldu. Oyuncu, Açlık Oyunları serisinde Hutcherson ile birçok öpüşme sahnesi çekmişti.