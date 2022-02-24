Şehirlerde patlama sesleri yankılanıyor! Ukrayna'da halk çok tedirgin, savaş korkusu sokaklara yansıdı

Sabahın erken saatlerinde televizyon kanalından ulusa seslenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde yönetimlerin Rusya'dan askeri yardım talebinde bulunduklarını hatırlatan Putin, "Buna bağlı olarak özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim. Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

PUTİN, UKRAYNALI VATANDAŞLARA DA SESLENDİ

Rusya'nın askeri operasyonunun Ukrayna'yı rehin alanlara karşı meşru müdafaa olduğunu belirten Putin, Ukrayna vatandaşlarına ayrıca seslenerek, "Bugünkü olaylar Ukrayna ve Ukrayna halkının çıkarlarını ihlal etme arzusuyla değil, Rusya'nın Ukrayna'yı rehin alanlardan ve onu ülkemize ve halkına karşı kullanmaya çalışanlardan korunmasıyla bağlantılıdır" dedi.

Rus ordusuna ait tanklar ve zırhlı araçlar, Donetsk kentinde görüntülendi

ŞEHİRLERDE PATLAMALAR YAŞANIYOR

Askeri operasyonun başlamasının ardından başkent Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyulmaya başladı. Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı. Yerel Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın işgal harekatının başladığını, patlama seslerinin füze saldırılarından kaynaklandığını açıkladı.

Kiev'deki patlama seslerinin ardından halk şehri terk etmeye başladı

ŞEHRİ TERK EDENLER VAR, ATM ÖNLERİNDE KUYRUKLAR OLUŞTU

Kiev'de yaşayanların bir kısmı, Putin'in Donbas'a özel askeri operasyon kararının ardından şehri terk etmeye başladı. Rusya yanlısı ayrılıkçılar ve Ukrayna ordusu arasındaki temas hattında yükselen patlama seslerinin ve jet uçuşlarının duyulduğu Kramatorsk şehrinde, halkın yaşadığı tedirginlik fotoğraflara yansıdı. Günün ilk saatlerinde sokağa çıkan vatandaşlar ATM önlerinde kuyruk oluşturdu.

İşte savaş korkusunun yansıdığı sokaklardan kareler;