Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile evlendi

Türkçe alternatif rock müziğin MTV ödüllü grubu Manga'nın solisti Ferman Akgül, uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi ile Bodrum'da nikah masasına oturdu.

"KISACASI BİZ EVLENDİK"

10 yıldır birlikte olduğu 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile evlenen şarkıcı, güzel haberi de Instagram hesabından paylaştı. Nikah sonrası ailelerle çektirdikleri pozları paylaşan Akgül, "Çocuklu ve evli! İki ülke arasındaki belge farklılıklarından dolayı orada mı olsun burada mı, yazın mı olsun kışın mı, yok çocuklar doğuyor bir bekleyelim diye diye on sene geçmiş. Her seneki Christmas ve doğum günüm kombosuna bir de resmi nikahımızı ekleyelim artık dedik. Kısacası biz evlendik. Seni seviyorum Bettina Kuperman Akgül. Artık resmi olarak Sivas ve Angara'lısın. 26.12.2021... Şahitlerimiz Özgür Can Öney, Alper Akgül ve Bodrum Belediye'sine teşekkürlerimizle" notunu yazdı.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da hukuk yüksek lisansı yapan Bettina Kuperman, yönetim danışmanlığı, stratejik planlama, iletişim ve marka geliştirme alanlarında çalışıyor.

