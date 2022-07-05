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Sıcak suya ekleyip için! Cinsel gücü artırıyor, erkeklerin gizli sorununa derman oluyor

Haberler.com - Sağlık
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Sıcak suya ekleyip için! Cinsel gücü artırıyor, erkeklerin gizli sorununa derman oluyor

Besinlerin yalnızca vücut sağlığına sağladığı yararlar saymakla bitmez. Ancak bazı besinler var ki karnı doyurmanın yanı sıra afrodizyak etkiye de sahip. İşte cinsel hayatınıza renk katacak, afrodizyak etkili besinler.

Ginseng

Geleneksel Çin ve Güney Amerika tıbbında cinsel gücü artırmak üzere kullanılan bir kök. Bir araştırma ginsengin cinsel isteği ve birleşme kapasitesini artırdığını ortaya koydu. Bilimsel araştırmalar, bu mucize bitkinin sertleşme sorunu tedavisi için faydalı bir alternatif olduğunu gösteriyor. Kan damarları ve dokulardaki oksidatif strese koruyarak ve nitrik oksit üretimini arttırarak erkeklerde cinsel sağlığı koruyor, cinsel gücü artırıyor, erkeklerin gizli sorunu sertleşmeye tedavi sunuyor. Çiğ halde tüketilebileceği gibi, hafifçe buhar pişirilip yumuşatılabilir. Aynı zaman sıcak suyla demlenerek çayını da yapabilirsiniz. Taze dilimlenmiş ürünü sıcak suya ekleyip birkaç dakika bekleyerek Ginseng çayı hazırlayabilirsiniz.

Sıcak suya ekleyip için! Cinsel gücü artırıyor, erkeklerin gizli sorununa derman oluyor

Zencefil

Sıcak suya ekleyip için! Cinsel gücü artırıyor, erkeklerin gizli sorununa derman oluyor

Yüzyıllardır duyguları harekete geçirmek için hazırlanan içkilerin karışımında kullanılan zencefil, cinsel isteği de artırıyor. Bu nedenle yediklerinize ya da içtiklerinize biraz da olsa zencefil katabilirsiniz.

Lahana

Sıcak suya ekleyip için! Cinsel gücü artırıyor, erkeklerin gizli sorununa derman oluyor

İçindeki bazı enzimler cinsel gücü artırıyor. Araştırmalar lahana yiyen erkeklerin yüzde 90'ının aşırı cinsel istek duyduğunu kanıtlıyor.

Bal

Sıcak suya ekleyip için! Cinsel gücü artırıyor, erkeklerin gizli sorununa derman oluyor

Balda bol miktarda B vitamini bulunur ve testesteron için B vitamini gereklidir. Ayrıca kadınlarda cinsellik hormonu olan östrojen salgılanmasını da düzenler.

Vanilya

Sıcak suya ekleyip için! Cinsel gücü artırıyor, erkeklerin gizli sorununa derman oluyor

Hem bedeni, hem de sinirleri güçlendirir, cinsel gücü artırır. Tatlı ve keklerde bol bol kullanılabilir.

Sarımsak

Sıcak suya ekleyip için! Cinsel gücü artırıyor, erkeklerin gizli sorununa derman oluyor

İçinde glikoz ile protein, kalsiyum, fosfor, demir ve A, B, C vitaminleri bulunan sarımsak, cinsel gücü artırır; ancak doğru kullanılmadığında da partnerinizi kaçırır. Sarımsağı tercih ederken unutmamanız gereken şey, asla çiğ tüketmemek.

Fındık

Sıcak suya ekleyip için! Cinsel gücü artırıyor, erkeklerin gizli sorununa derman oluyor

E vitamini içeren fındık, cinsel gücü artırmaya yardımcı oluyor. Fındık, içerdiği tüm maddelerle bedensel ve zihinsel yorgunlukları gidermede de etkili.

Kırmızı biber

Sıcak suya ekleyip için! Cinsel gücü artırıyor, erkeklerin gizli sorununa derman oluyor

Mutluluk hormonu endorfin üretimini destekleyen "capsaicin" adlı bileşeni içeriyor. Çalışmalar, bu bileşenin kan dolaşımını ve kalp atışını hızlandırdığını, bunun da cinsel performansa etki ettiğini ortaya koydu.

İncir

Sıcak suya ekleyip için! Cinsel gücü artırıyor, erkeklerin gizli sorununa derman oluyor

Erkeklerin cinsel gücünü artıran çok güçlü afrodizyaklardan biri de incir. E ve B vitaminleri açısından çok zengin. Sindirimi kolaylaştıran incir, cinsel yaşamınızı renklendirmenize de yardımcı olacak.

Çilek

Sıcak suya ekleyip için! Cinsel gücü artırıyor, erkeklerin gizli sorununa derman oluyor

Lezzetli olduğu kadar cinsel yaşamda da etkili olan çilek neredeyse her derde deva olan. Afrodizyak etkisi bulunan çilek aynı zamanda cilde de iyi geliyor.

Kereviz

Sıcak suya ekleyip için! Cinsel gücü artırıyor, erkeklerin gizli sorununa derman oluyor

Çeşitli iç salgı bezlerine tesir eder ve onların faaliyetlerini artırır. Erkeklerde cinsel faaliyeti arttırarak vakitsiz iktidarsızlığı önler. Özellikle 30'lu yaşlarda mutlaka yiyin.

Maydanoz

Sıcak suya ekleyip için! Cinsel gücü artırıyor, erkeklerin gizli sorununa derman oluyor

Maydanoz tam anlamıyla bir vitamin deposu. Özellikle içindeki B12 vitamini cinsel gücü artırır. Ayrıca stresi azalttığı için psikolojik sorunlardan dolayı cinsel problem yaşayanlara da yardımcı olur.

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