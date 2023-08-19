Kayseri'de rehabilitasyon merkezinin temeli atıldı! Vali Gökmen Çiçek: Uyuşturucuyla mücadelede bir kale inşa etmek istedik

Kayseri Valiliği, Yeşilay ve hayırseverlerin işbirliği ile yaptırılacak olan Yeşilay Uyuşturucu İle Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi'nin temeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de katıldığı törenle atıldı. Törende konuşan Vali Çiçek uyuşturucuya geçit vermeyeceklerini belirterek, "Tüm sağlık çalışanları profesyonel ekiplerden kurulmuş, modern zamanların ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek donanımla sarıp kuşatacak bir kale inşa etmek istedik" dedi.

Kayseri'de Yeşilay Uyuşturucu İle Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi'nin temel atma töreninde konuşan Vali Çiçek, "Tüm sağlık çalışanları profesyonel ekiplerden kurulmuş, modern zamanların ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek donanımla sarıp kuşatacak ve uyuşturucunun tüm yıkıcı etkisine inat var oluşun yapıcı devamlılığıyla muhafaza edecek şekilde adeta bir kale inşa etmek istedik." ifadelerini kullandı.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE MERKEZİNİN TEMELİ ATILDI

Kayseri Valiliği, Yeşilay ve hayırseverlerin işbirliği ile yaptırılacak olan Yeşilay Uyuşturucu İle Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Murat Cahit Cıngı, Şaban Çopuroğlu, Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Baturhan Dursun'un yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

"GÜNÜMÜZDEKİ İMTİHAN BAĞIMLILIK"

Törende bir konuşma yapan Bakan Özhaseki, "Kayseri'de güzel, hayırlı bir işin başındayız. İnşallah burada birazdan temel atacağımız merkezde çocuklarımız şifa bulacak. Bunun mutluluğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Valimiz geldiği günden itibaren madde bağımlılığı konusunu gündemde tuttu. Biz de bu konuyla ilgili bir toplantı yaptık. Birçok hayırseverimizle, İstanbul'dan gelen hayırseverlerimizle görüştük. Hayat bir mücadele, bu mücadele imtihanlarla dolu. Günümüzdeki imtihan ise bu bağımlılık, bu sıkıntı. Uyuşturucu bir beladır, alkol, kumar bir beladır. Dünya Sağlık Örgütünün hazırlamış olduğu raporda dünya genelinde yaklaşık 3 milyon kişi alkolden ölüyor. Tütün bağımlılığı ile ilgili 7 milyon kişi dünyada hayatını kaybediyor. Türkiye'de 15 milyon insan sigara kullanıyor. İnşallah bu yapacağımız merkezde yavrularımız şifa bulacaklar. Buraya gösterdiğiniz ilgiden dolayı sizlere ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun." dedi

"UYUŞTURUCUNUN PENÇESİNE DÜŞMÜŞ GENÇLERİMİZ İÇİN BİR ŞEYLER YAPMALIYDIK"

Vali Gökmen Çiçek de yaptığı konuşmada, "Bizler inanılarak verilen bir söz ve bu sözü bağlayıcı kılması için edilen bir yeminle yola çıktık ve dedik ki; 'Biz bu şehirde zehir tacirlerine uyuşturucu sattırmayacağız ve tek bir gencimizi dahi feda etmeyeceğiz.' Bu amaçla kolluk kuvvetlerimizce yapılan operasyonlar ve elde edilen başarılar hepinizin malumu. Fakat elbette bu yeterli değildi. O nedenle uyuşturucu zehrinin pençesine düşmüş olan gençlerimiz içinde bir şeyler yapmalıydık. Tüm sağlık çalışanları profesyonel ekiplerden kurulmuş, modern zamanların ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek donanımla sarıp kuşatacak ve uyuşturucunun tüm yıkıcı etkisine inat var oluşun yapıcı devamlılığıyla muhafaza edecek şekilde adeta bir kale inşa etmek istedik." ifadelerini kullandı.

"EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bakan Özhaseki'nin önderliğinde, hayırseverler, Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay'ın iş birliği yaparak bu uyuşturucu ile mücadele rehabilitasyon merkezini yapmaya karar verdiklerini ifade eden Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, "Bugün bizlere bu yapının temelini atmayı nasip eden Mevla'm dilerim ki en kısa sürede açılışını yapmayı ve gençlerimizin burada alacakları tedavi ve rehabilite hizmetleriyle sinesinden çıktıkları milletlerine, içinde yetiştikleri topluma ve ait olduklarını ailelerine tertemiz bir şekilde geri kazandırıldıklarını görmeyi de nasip eder, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu. Konuşmaların ardından, Kayseri Valiliği, Yeşilay ve hayırseverlerimiz işbirliği ile yaptırılacak olan Yeşilay Uyuşturucu İle Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi'nin temeli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki, Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ve il protokolünün katılımı ile atıldı.

MERKEZDE YOK YOK

İncesu yolu üzerinde bulunan alan üzerinde kurulacak olan Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin, 9.097 m2 oturum alanında, Atölyeler, İdari Ofisler, Yatak Odaları ve Terapi Odaları'nın bulunduğu Rehabilitasyon Merkezi, 3.088 m2 oturum alanında bulunan, Spor Aktiviteleri, Fitness Salonları, Kapalı Yüzme Havuzu ve Basketbol ve Voleybol Salonlarının bulunduğu Spor Merkezi,5.294 m2 oturum alanında, Atölyeler, İdari Ofisler, Sergi Salonları, Kermes Alanları, Konferans Salonları, Küçük Toplantı Salonları ve 120 Kişilik Misafirhanenin bulunduğu Ana Bina, 1.237 m2 oturum alanında, Günlük Kullanım ve Organizasyon kullanımları için Restaurant, 65 m2 x 10 adet olmak üzere toplam 650 m2 alan üzerinde Kamp Alanı Bungalov, 191 m2 alanda, Sosyal Toplanma Alanının bulunduğu Kamp Ateşi,259 m2 günlük kullanım için Kafeterya, 14.941 m2 oturum alanında, 6 Adet Tenis Kortu, 3 Adet Çim Halı Futbol Sahası, 3 Adet Basketbol ve Voleybol Sahasının bulunduğu Açık Spor Alanları, . 3.565 m2 oturum alanında, Okçuluk ve Mini Golf sahalarının bulunduğu Ortak Sosyal Alanları'ndan oluşması planlanmaktadır.