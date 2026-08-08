Elbistan'da kaybolan 2 yaşındaki çocuk sulama kanalında bulundu
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki çocuk, yaklaşık 3 saat sonra sulama kanalında düştüğü noktadan 1,5 kilometre uzakta bulunarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kaybolan çocuk, sulama kanalında bulundu. Küçük çocuk kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.
1,5 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU
Yapraklı Mahallesi'nde yaşayan bir aile, yaklaşık 3 saat önce kaybolan 2 yaşındaki çocuklarını bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, çalışmalarını evin yakınından geçen sulama kanalında yoğunlaştırdı.
HAYATINI KAYBETTİ
Sulama kanalında düştüğü noktadan yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.