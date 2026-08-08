Malatya'da Özel Halk Otobüsünde Yolcu Kavgası Kamerada

MALATYA'da özel halk otobüsünde 2 yolcunun yumruklu kavgası cep telefonu ile görüntülendi.

Özel halk otobüsünde 2 yolcu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga otobüsteki diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu. Yaşananlar, bir başka yolcu tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı