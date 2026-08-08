Uzun süredir kanserle mücadele eden şarkıcı Cansever hayatını kaybetti.

CANSEVER YAŞAMINI YİTİRDİ

90'lı yıllara damga vuran, "Ağla Gözbebeğim", "Sen de Gittin" ve "Kime Bu İnat" gibi unutulmaz arabesk şarkıların sahibi Cansever, lösemiye yeni düştü. Geçtiğimiz aralık ayında lösemi (kan kanseri) teşhisi konulan, Almanya'da ilik nakli de yapılan usta sanatçı tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayata gözlerini yumdu.

SON PAYLAŞIMI KAHRETTİ

Cansever son paylaşımında zaman zaman ateş problemi yaşadığını ve tansiyonunun düşük seyrettiğini söylemişti. Ünlü sanatçı, "Canlar, merak etmeyin. Allah'ın izniyle bu da geçecek. Çok yazan ve arayan var. Konuşamıyorum, yazamıyorum. Sürekli serum ve antibiyotik alıyorum, sürekli yatıyorum" demişti.

CANSEVER KİMDİR?

Gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever, 8 Temmuz 1967’de Kuzey Makedonya’nın Veles kentinde dünyaya geldi. Yedi çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak büyüyen sanatçı, küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duydu. Henüz 12 yaşındayken geçirdiği bir kaza sonucu bir gözünü kaybeden Cansever, tüm zorluklara rağmen müzikten kopmadı. Profesyonel müzik kariyerine 1992 yılında Kuzey Makedonya’da yayımladığı “Kemano Başal E Romenge” albümüyle başladı.

İBO SHOW İLE TANINDI

Cansever’in Türkiye’de tanınmasını sağlayan en önemli dönüm noktası ise 1997 yılında İbrahim Tatlıses’in sunduğu İbo Show programına konuk olması oldu. Programda seslendirdiği “Kara Çadır” türküsüyle büyük beğeni toplayan sanatçı, aynı yıl “Meçhul” albümünü yayımlayarak Türkiye müzik piyasasına güçlü bir giriş yaptı. Roman müziği, Balkan ezgileri ve arabesk müziği kendine özgü yorumuyla birleştiren Cansever; “Kara Çadır”, “Cemalim”, “Kime Bu İnat” ve “Yollar Hasta Ben Yorgunum” gibi eserlerle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

HAYATINI DEĞİŞTİREN HASTALIK

Sanatçının hayatındaki en büyük sınavlardan biri ise genç yaşta yakalandığı ankilozan spondilit hastalığı oldu. 1994 yılında teşhis konulan hastalık nedeniyle uzun yıllar ciddi fiziksel sorunlar yaşayan Cansever, yaklaşık 15 yıl boyunca iki büklüm yaşadı. Tedavi amacıyla 2007’de Almanya’ya yerleşen sanatçı, 2009 yılında burada geçirdiği operasyonun ardından yıllardır yaşadığı kamburluk probleminden büyük ölçüde kurtuldu ve müzik çalışmalarına devam etti.

ALMANYA'DA İLİK NAKLİ OLDU

Cansever, bu kez 2025 yılının sonunda lösemi teşhisiyle karşı karşıya kaldı. Aralık ayında hastalığını kamuoyuyla paylaşan sanatçı, Almanya’da kemoterapi tedavisine başladı. Uzun süren tedavi sürecinin ardından kendisi için uygun bir ilik/kök hücre donörü bulundu. 26 Mart 2026’da ilik nakli gerçekleştirilen Cansever’in operasyonunun başarılı geçtiği açıklandı. Naklin ardından bir süre hastanede tedavi ve gözetim altında tutulan sanatçı, ilerleyen haftalarda sağlık durumunun iyiye gittiğini takipçileriyle paylaştı.

Cansever’in hayatı, müzik kariyerinin yanı sıra karşılaştığı ağır sağlık sorunlarına karşı verdiği mücadeleyle de dikkat çekti. Çocuk yaşta yaşadığı göz kaybına, yıllarca mücadele ettiği omurga hastalığına ve son olarak lösemi tedavisine rağmen müzikten vazgeçmeyen sanatçı, kendine özgü yorumuyla Türk müzik dünyasında iz bırakan isimlerden biri oldu.