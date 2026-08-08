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Galatasaray'a Villarreal ile hazırlık maçında "kırmızı kart" şoku

Galatasaray'a Villarreal ile hazırlık maçında 'kırmızı kart' şoku
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Son hazırlık maçında La Liga ekiplerinden Villarreal'i konuk eden Galatasaray maça peş peşe şoklarla başladı. Henüz 2. dakikada Villarreal'e verilen penaltı, sarı kırmızıların teknik direktörü Okan Buruk'u çileden çıkardı. Sarı kart gören Buruk, golün ardından itirazlarını sürdürünce ikinci sarıdan kırmızı kart görerek tribüne gönderildi. Maçı Villarreal 2-1 kazandı.

  • Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Villarreal ile oynanan hazırlık maçında hakem Kadir Sağlam'a itirazları nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.
  • Galatasaray, Villarreal karşısında Osimhen'in golüyle 1 dakika içinde yanıt verse de maçı 2-1 kaybetti.
  • Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Galatasaray sezon öncesi son hazırlık maçında İspanya La Liga ekibi Villarreal'i ağırladı. Maç olaylarla başladı.

OKAN BURUK MAÇIN BAŞINDA OYUNDAN ATILDI

İspanyol ekibinin henüz 2. dakikada kazandığı penaltı pozisyonu, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'u çileden çıkardı. Maçın hakemi Kadir Sağlam'a itiraz eden Buruk sarı kart gördü. Penaltının golle sonuçlanmasının ardından itirazlarını bir türlü bitirmeyen Okan Buruk, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

GALATASARAY ANINDA CEVAP VERDİ

Galatasaray ile Villarreal hazırlık maçında karşı karşıya gelirken maç karşılıklı gollerle ve kırmızı kart başladı. İspanyol ekibinin henüz 2. dakikada kazandığı penaltı pozisyonunda maçın hakemi Kadir Sağlam'a şiddetli itirazda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, golün ardından itirazını sürdürünce ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

5 MAÇTA 3 MAĞLUBİYET

Galatasaray'ın gole yanıtı gecikmedi. Sarı kırmızılılar bu gole 1 dakika sonra Osimhen ile cevap verdi. Maçı Villarreal 2-1 kazandı. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıCengiz Aktaş:

Okan Buruk... Bir Galatsaraylı olarak senin bu tavırlarından o kadar sıkıldım ki... Yemin ederim izlemeyi bırakacağım takımı. Ne antipatiksin sen ya. Bir hazırlık maçı. İsterse resmi ve ciddi bir maç olsun. Gerçekten çok iticisin. Başarıların gölgeleniyor bu hareketlerinl!

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Haber Yorumlarıdj8nygg5yk:

ne itiraz ediyorsun s2k hazırlık maçı bu

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Haber YorumlarıHaber Muavini:

KADİR SAĞLAM ÇIKTI CONCİKİ ;)))

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Haber Yorumlarıemrebuyukay94:

itirazı hakemlere değil bence yönetime mesaj göndermiş

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