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İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı

İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez hakkında, yaptığı açıklamalar nedeniyle harekete geçti. Çömez hakkında, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan resen soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, Çömez'in Sincan 1 No'lu Cezaevi'nde isyan çıktığı yönündeki iddiaları üzerine başlatıldığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturmanın, Çömez'in Sincan 1 No'lu Cezaevi'nde isyan çıktığı yönündeki açıklamaları nedeniyle başlatıldığı bildirildi.

SİNCAN CEZAEVİ İDDİASI İÇİN SORUŞTURMA

Başsavcılığın açıklamasında, Çömez hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu kapsamında işlem başlatıldığı belirtildi.

Çömez'in gündeme getirdiği iddianın Sincan 1 No'lu Cezaevi'nde isyan çıktığı yönünde olduğu aktarılırken, soruşturmanın bu açıklamalar üzerine resen başlatıldığı kaydedildi.

ÇÖMEZ HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasıyla birlikte Çömez'in sözleri yargının gündemine taşındı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Çömez'in ifadelerinin ve söz konusu iddiaya ilişkin dayanaklarının incelenmesi bekleniyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıc8648yss8p:

doğrudur iktidar o kadar her şeyi algı yapıp her şeyi unutturuyor ki halk ta uyuyor işte

Yorum Beğen3
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