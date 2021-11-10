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Saat 9'u 5 geçe hayat 1 dakika durdu

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
Saat 9'u 5 geçe hayat 1 dakika durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'ncü yılında saygıyla anılıyor. Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar, saat tam 09.05'te Ata'ya duyulan saygının işareti olarak bir dakikalığına durdu.

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'ncü yılında saygıyla anıldı. Tüm Türkiye'de saat 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Ankara'nın en işlek noktalarında hayat, Ata'ya duyulan saygının işareti olarak bir dakikalığına durdu.
Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te sirenlerin çalmasıyla başkentin cadde ve sokaklarında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.
Bazı sürücüler de kornaya basarak sirenlere eşlik etti.
Saygı duruşu sırasında duygulanan vatandaşlar oldu.
Saat 9'u 5 geçe hayat 1 dakika durdu

Saat 9'u 5 geçe hayat 1 dakika durdu

Saat 9'u 5 geçe hayat 1 dakika durdu

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE 09.05

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 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz
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