Rüyada silah görmek ne anlama gelir?

06.11.2019 14:31 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:49

Rüyada silah görmek tüm dertlerden, sıkıntılardan kurtulmaya ve tehlikelerden emin olmaya yorulur. Rüyada silah görmek arzu ve isteklere ulaşmaya tabir edilirken rüyada silahla donanmak rüya sahibinin başarıları, şansı ve elde edeceği fırsatlar olarak tabir edilir. Rüyada silah görmek tabiri nedir?

RÜYADA SİLAH GÖRMEK NEDİR?

Rüyada silah görmek, asalet, soyluluk, onur, güç ve irfan olarak tabir edilirken nam, onur, terfi, güven ve kudret gibi şekillerde de tabir edilir. Rüyada silah görmek, rüya sahibinin güvende olmasına ve çevresinde saygı duyulan biri olmasına tabir edilir.

RÜYADA SİLAH GÖRMEK/ RÜYADA SİLAH KULLANDIĞINI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada silah kullandığını görmek rüya sahibinin hoş olmayacak durumlarla karşılaşacağına ve yapmadığı şeyler suçlanması anlamına gelir. Rüyada silah kullandığını görmek haksız suçlamalar nedeniyle rüya sahibinin olumsuz yönde etkilenmesi manasına da gelir.

RÜYADA SİLAH GÖRMEK/ RÜYADA SİLAH KUŞANMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada silah kuşanmak güzel şekilde tabir edilir. Rüyada silah kuşanmak rüya sahibinin iyileşmesine, aynı zamanda garantici ve temkinli hanıma işaret etmektedir.

Rüyada silah taşımak, güzel şekilde tabir edilen bir rüyada silah görmek tabiridir. Bu rüya beladan, kazadan korunmaya ve tehlikelerden uzak olmaya işaret eder. Rüyayı gören kişi sağlık sorunları yaşayan biriyse onun şifa bulacağı manasına da gelir. Riyada silah taşımak güvende olmaya ve çıkabilecek kazalara karşı tehlikelerden korunmaya işaret eder.

Rüyada silah görmek

RÜYADA SİLAH GÖRMEK/ RÜYADA SİLAH ALMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada silah almak rüya sahibinin iş hayatında büyük başarılar elde etmesine, kötülüklerden emin olmasına ve belalardan korunması anlamına gelir. Düzenli ve güzel bir yaşama sahip olunacağı anlamına gelen bu rüya, sözlerin tutulması ve eşler arsında uyum olması, haneye huzur gelmesi anlamına gelir. Aile bireylerini birbirlerine çok bağlı olması olarak yorumlanan bu rüya, akrabadan gelen bir teklif ile işe girileceği şeklinde de tabir edilir.

RÜYADA SİLAH GÖRMEK/ RÜYADA SİLAH ATMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada silah atmak umulmayan bir işten elde edilecek paranın bir sıkıntıyı gidermek için kullanılması ve uğraştırıcı bir işle mücadele edilmesi olarak yorumlanır. Aile içinde tartışmalar yaşamaya ve kötü bir haber alıp büyük maddi zararlar yaşamaya işaret eden bu rüya, iş hayatında da uğranacak bir zarara işaret eder. Rüyada silah atıp geri almak, yaşanacak tatsızlığın düzeltilmesi ve huzurlu bir yaşam sürmek olarak tabir edilir.

RÜYADA SİLAH GÖRMEK/ RÜYADA SİLAHLA VURULMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada silahla vurulmak kötü bir kimseden gelecek olumsuzluğa karşı tedbir almak ve bu önlemler sayesinde işe girip tecrübeli biri sayesine iş yaşamında büyük kazançlar elde etmeye tabir edilir. Bu rüya kardeşler arasındaki sürtüşmenin son bulması, kötü bir alışkanlığın bırakılması şeklinde tabir edilir. Rüyada uzaktan silahla vurulmak, uzaklardan gelecek bir haberler bir işin son bulması ve çekilen sorunun maddi olarak rüya sahibine büyük zarar vereceğine işaret eder. Bu rüya sosyal hayatta sevilen bir kişi ile yola çıkmaya işaret eder. Bununla beraber maddi kazanç anlamına da gelir.

RÜYADA SİLAH GÖRMEK/ RÜYADA SİLAH SESİ DUYMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada silah sesi duymak iş dünyasında büyük bir şöhrete sahip olmak, kimsenin sahip olamayacağı mertebeye erişmek ve bu sayede birçok kimseye yardım edeceği anlamına gelir. Bu rüya sorunlardan kurtularak sevilen bir işin geliştirilerek daha verimli ve keyifli bir hale getirilmesi ve aşılan engellerin sonrasında sevilen bir projenin sahibi olmaya işaret eder.

Rüyada silah görmek

RÜYADA SİLAH GÖRMEK/ RÜYADA SİLAH GÖRMEK ATEŞ ETMEK

Rüyada silah görmek ateş etmek rüya sahibini yeni bir şans elde etmesini sağlayacak biri ile tanışması ve bu kişi ile ortaklık kurularak bir proje sayesinde büyük kazançlar elde etmek anlamına gelir. Rüya sahibinin yeni eşyalar alacağına ve sağlıklı biri olmak için beslenmeye dikkat edeceği manasına gelir. Rüyada silah görmek ateş etmek büyük bir projeye ortak olmaya, iş teklifi almaya, tartışmaların bitmesine ve çok yararlı olacak işlere adım atılması anlamına gelir. Bu rüya, kıskançlık yapan bir kişi ile tartışarak bağların koparılması anlamına da gelir.

RÜYADA SİLAH GÖRMEK/ RÜYADA SİLAH PATLADIĞINI GÖRMEK

Rüyada silah patladığını görmek geçmiş hayatında olan bir sorunun tekrar başlaması için uğraşan bir kişinin rüya sahibine bazı uyarılarda bulunmasına ve ardından rüya sahibinin iş ile ilgili konularda hayallerini gerçekleştirmesi ve yakın akrabanın vesilesi ile mutlu bir evlilik yapmasına işaret eder.

RÜYADA SİLAH GÖRMEK/ RÜYADA SİLAHIN PATLAMAMASI

Rüyada silahın patlamaması, kişinin ummadığı şekilde emeklerinin ziyan olmasına, yardımcı aldığı işlerde rahat etmeye ama sonrasında ihanet görmeye, uzun soluklu olması düşünülen bir işin yarıda kalmasına ve bir haber alıp yolculuğa çıkılmasına işaret eder.

RÜYADA SİLAH GÖRMEK/ RÜYADA ÇOCUĞUN ELİNDE SİLAH GÖRMEK

Rüyada çocuğun elinde silah görmek rüya sahibinin söylememesi gereken birçok şeyi söylemesi ve yapmaması gereken birçok şeyi yapması olarak tabir edilir. Bu yüzden aile içinde nifak çıkacağı ve rahatın kaçacağı şeklide tabir edilen rüyada çocuğun elinde silah görmek, üzüntü duymak olarak yorumlanır.

Rüyada çocuk elinde kırık silah görülmesi, emek verilerek bir projenin bir noktaya getirilmesi,sabır gösterilerek azimle kazanılan paranın kısa sürede harcanması olarak tabir edilir. Kurulan ilişkide art niyetli insanların nazarıyla yuvada huzursuzluk yaşanacağına dair yorumlar da yapılır.

RÜYADA SİLAH GÖRMEK/ RÜYADA SİLAH HEDİYE EDİLMESİ

Rüyada silah hediye edilmesi rüya sahibinin kendisini birçok işin başına getirecek bir yola yola çıkması ve aldığı eğitim sayesinde büyük bir zenginliğe kavuşması olarak yorumlanır. Rüya sahibi hayalini kurduğu şeylere kavuşacak, hayırlı bir evlada, güzel bir eve ve halkın saygısına kavuşacak demektir.

Rüyada silah görmek

RÜYADA SİLAH GÖRMEK HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Rüyada silah tutmak düşman oyunlarını bozmak, kendi gücü ile kötülükleri yenmek, metanetli ve cesaretli davranmak anlamına gelir.

Rüyada üstünde silah taşımak her koşula hazır olarak düşmanlarını takip etmeye ve onları gözünün önünden ayırmadığı anlamına gelir.

Rüyada silah tutan birini görmek kindar ve zalim bir yöneticiyle çalışarak huzursuzluk yaşamaya yorulur.

Rüyada oyuncak silah görmek gereksiz kuruntular yüzünden rüya sahibinin huzursuzluk yaşaması olarak tabir edilir.

Rüyada oyuncak silah almak rüya sahibinin sahip olduğu yetenekleri ile düşmanlarına karşı başarılı olabileceği manasına gelir.

Rüyada oyuncak silah bulmak kişinin risk alarak hayallerini net görebilmesi, problemleri kestirebilmesi ve olumsuz durumlara karşı dikkatli olması anlamına gelir.

Rüyada silah saklamak rüya sahibinin kendisini garantiye almak için bazı yönlerini gizlemek olarak tabir edilir.

Rüyada silah kaçırmak, yurt dışına silah kaçırmak halinde doğru olmayan yollardan para kazanıldığı anlamına gelir.

Rüyada silah bulmak, bilinmeyen bir yerde silah bulunması rüya sahibinin iktidar sahibi olması anlamına gelir.

Rüyada silah görmek, rüyada silahla kovalanmak, rüyada silah ateşlemek, rüyada silahla adam öldürmek, rüyada silahla vurulmak, rüyada silahlı çatışma görmek ve rüyada silahlı çatışmaya girmek rüyalarına göre de farklı şekillerde tabir edilir.