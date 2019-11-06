06.11.2019 16:41 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:51

Rüyada aslan görmek devlet makamı ile ilişkili şekilde tabir edilir ve devlet mevkileri olarak yorumlanır. Rüyada aslan görmek aynı zamanda mal ve güç olarak da tabir edilir.Rüyada aslanın birine zarar verdiğinin görülmesi,o kişinin bütçesinde açık oluşması anlamına gelir. Rüyada aslan görmek farklı rüyalar göre değişik şekillerde tabir edilirken rüyada aslan görmek, rüyada aslan yavrusu görmek ve rüyada aslanlar görmek rüyaları farklı şekillerde yorumlanır. Rüyada aslan görmek ne anlama gelir?

RÜYADA ASLAN GÖRMEK NEDİR?

Rüyada aslan görmek görülüş şekline göre farklı anlamlara gelir. Rüyada aslanı sadece gölge gibi net olmadan görmesi rüya sahibinin ölümüne, aslan tarafından yaralanmak, rakiplerin alt ettiği kimselerin korumasına girmeye yorumlanır. Rüyada aslan görmek güç ve kudret kavramları ile ilişkilendirilir. Rüyada aslan görmek rüya sahibinin her işi olması gerektiği gibi yapma gücüne sahip olduğunu gösterir.

RÜYADA ASLAN GÖRMEK/ RÜYADA DİŞİ ASLAN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada dişi aslan görmek, iyi şekilde yorumlanmaz, Bu rüya zalim, merhametsiz, bencil ve cahil bir kadına işaret eder.

RÜYADA ASLAN GÖRMEK/ RÜYADA ASLAN ÖLDÜRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada aslan öldürmek rüya sahibinin başarısı, gücü ve zaferi olarak yorumlanır.Rüyada aslan öldürmek rüya sahibinin hayatı boyunca başarılı ve muzaffer biri olacağı anlamına gelir.

RÜYADA ASLAN GÖRMEK/ RÜYADA ASLAN YAVRUSU GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada aslan yavrusu görmek ve ona süt emzirdiği görmek, rüya sahibinin yetişkin bir erkeğe faydasının dokunacağı anlamına gelir.Bir erkek rüyasında aslan emzirdiğini görürse iş yerinde şef veya müdür olur, makamı artar.

RÜYADA ASLAN GÖRMEK/ RÜYADA ASLAN BAŞI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada aslan başı görmek ya da rüyada aslan başı bulmak, rüya sahibinin iş hayatında yükseliş ve rütbesinin artması olarak yorumlanır. Rüyasında aslanın herhangi bir organını gören kişi mağlup ettiği düşmanlarından faydalanacak ve onunla nasiplenecek demektir.

Rüyada aslan görmek

RÜYADA ASLAN GÖRMEK/ RÜYADA ASLAN SALDIRISINA UĞRAMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada aslan saldırısına uğramak düşmanlara ya da rakiplere yenilmek anlamına gelir.

RÜYADA ASLAN GÖRMEK/ RÜYADA ASLAN BESLEMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada aslan beslemek bir devlet kuruluşunda işe girmek ve bu iş sayesinde bir ev sahibi olmaya işaret eder. Rahat bir hayata kavuşmanın habercisi olan bu rüya, durumun çok iyi bir hal almasına ve kazancın günden güne artmasına delalet eder. Rüyada aslan beslemek ise sevilen birini derdine derman olmaya tabir edilir. Rüyada aslan besleyen birini görmek elden kaçan fırsatların çok büyük kazançlarla geri gelmesi ve rüya sahibinin büyük bir projenin başına geçmesi anlamına gelir. Rüyada dişi aslan beslemek ise bereketli bir döneme girilerek bu dönemde güzel gelişmelerin yaşanması anlamına gelir.

RÜYADA ASLAN GÖRMEK/ RÜYADA ASLAN SEVMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada aslan sevmek, rüya sahibinin yakın zamanda iyi kalpli biri ile ortaklık kurmasına ve sorunlu ilişkinin bitirileceğine tabir edilir. Bu rüya resmi kurumlarda çalışanlar için üst makama terfi olarak yorumlanır. Bu rüya aynı zamanda bir kişinin hatası nedeniyle hoşgörü ile karşılanacağına tabir edilir. Rüyada aslan sevmek mutluluk dolu döneme girmeye, iş ve aile hayatını sevmeye ve çok güzel haberler almaya işaret eder. Yapılan işlerde büyük başarılar elde etmek anlamına gelen bu rüya, kardeşlerle girilen işte büyük kazançlar elde etmek olarak yorumlanır.

RÜYADA ASLAN GÖRMEK/ RÜYADA ASLAN KOVALAMASI NE ANLAMA GELİR?

Rüyada aslan kovalaması sorunlar yaşanan bir işte atılacak adımlar sayesinde büyük kazanlar elde etmek olarak yorumlanır. Bu rüya kötü giden bir ilişkinin düzelmesi, mutlu olunması ve azimli çalışma ile büyük zenginliğe kavuşmak olarak tabir edilir. Rüyada dişi aslan kovalaması görmek zorlu dönemde sonra feraha ermeye, hayallerin umulmadık anda gerçekleşmesine ve dertlerin aşılması tabir edilir. Aynı zamanda sağlıkla ilgili problemlerden de kurutmaya işaret eder.

Rüyada aslan görmek

RÜYADA ASLAN GÖRMEK/ RÜYADA ASLAN SALDIRISINDAN KURTULMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada aslan saldırısından kurtulmak birçok konuda sorun yaşamaya ve büyük üzüntü duyulacak bir sorunun önüne geçmeye, alın teri ile büyük maddi birikim yapmaya ve çok sayıda insan ekmek kapısı açmaya işaret eder. Zor işlerin üstesinden gelinmesiyle bazı işlerin hayata geçirilmesi sağlanırken ters düşülen bir konuda da orta yolun bulunması sağlanır. Rüyada aslan saldırısından kurtulan zebra görmek ise sevilen bir kişinin kalbini kazanmak ve samimi olunan biriyle yola çıkmaya işaret eder.

RÜYADA ASLAN GÖRMEK/ RÜYADA ASLAN BESLEMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada aslan beslemek, rüya sahibinin başına talih kuşu konması olarak tabir edilir. Kötü bir haber alınması sonrasında yaşanan sorunlarda azalma olacağına ve çözüme kavuşacağına tabir edilen bu rüya, platonik aşk yaşayan rüya sahibini aşkına açılması olarak yorumlanır. Bu rüya, rüya sahibinin sağlık sorunları yaşaya akrabasının maddi ve manevi yönden yanında olacağına ve uzun zamandır devam eden bir düşmanlığın da sona ereceğine tabir edilir.

RÜYADA ASLAN GÖRMEK/ RÜYADA ASLAN YAVRUSU SEVMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada aslan yavrusu sevmek rüya sahibinin kısa sürede sevdiği bir akrabasına yardım etmesine ve yapılan bir hatanın düzeltileceğine işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin iş hayatında güzel bir işe sahip olacağına, kazanılan başarılarla rakiplerin üzüleceği ve rakiplerle girilen yarışta rüya sahibinin galip geleceği tabir edilir. Rüyada aslan yavrusu sevmek adımların doğru şekilde atılması ile çok mutlu bir yuva kurulacağı ve yük olan bir kişiden kurtulmaya işaret eder. Zor dönemden geçilmesi sonrası güzel bir işe girileceği ve bu işten dolayı farklı bir şehre gidileceği manasına gelir. Bunun sonucu olarak da yeni bir sosyal çevre edinilecek demektir.

RÜYADA ASLAN GÖRMEK/ RÜYADA ASLAN ISIRMASI NE ANLAMA GELİR?

Rüyada aslan ısırması tapu sorunu ya da borç sorunu yüzünden resmi görevli ile sorun yaşamaya ve uzun sürecek bir mahkemeye işaret eder. Bu süreçte yazışmalar ve işlemler yapılacağı ve sonrasında bir miktar ceza ödeneceği anlamına gelir. Rüyada aslan ısırması sonrası kan gelmesi ise rüya sahibinin çok üzüleceği olayların yaşanmasına, maddi yönden iyi bir mevkiye ulaşmaya, kısa süre başarılı işlere imza atmaya, aile ile uyum içinde olmaya ve yaşanan tatsızlıkların çözülmesi olarak tabir edilir.

RÜYADA ASLAN GÖRMEK/ RÜYADA ASLAN SÜRÜSÜ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada aslan sürüsü görmek birçok iş fırsatının ele geçmesine, kötü giden işlerin düzeltilmesine, yüksek gelir elde edilecek bir gelir kapısının açılmasına ve iş hayatı ile ilgili yeni bir sayfa açılması manalarına geliri Bu rüyada aslan sürüsüne giren bir kişi görmek iş hayatında riski seven ve çeşitli faaliyetlere giren ve bu sayede iş yaşamında yol alan bir arkadaşın yardımı ile büyük yankı uyandıracak işlere imza atmak anlamına gelir. Rüya sahibi bunun sonucu olarak da iş dünyasında tanınan biri haline gelecektir.

RÜYADA ASLAN GÖRMEK/ RÜYADA BEYAZ ASLAN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada beyaz aslan görmek kazancı kat kat artıracak adım atmaya, çok büyük başarılar kazandıracak işlere girişmeye ve sorunlu bir işten zaferle ayrılmaya işaret eder. Rüya sahibinin ummadığı anda güzel bir haber alması anlamına gelen rüyada beyaz aslan görmek tecrübeli ve başarılı bir kimse ile ortaklık kurmak olarak yorumlanır. Rüya sahibi bu ortaklık sayesinde başka işlere girme konusunda cesaretlenir ve iyi bir kariyer yapma şansı elde eder.

Rüyada aslan görmek

RÜYADA ASLAN GÖRMEK/ RÜYADA ASLAN DÖVMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada aslan dövmek remi kurumda çalışan bir tanıdığa yardımcı olmak ve onun bazı sıkıntılarından kurtulmasını sağlamak olarak yorumlanır. Rüyada aslan döven birini görmek ise umulmayan bir zamanda ve çok iyi sonuçlar getiren bir işe girip ilerlemek, zengin olmak anlamına gelir.

RÜYADA ASLAN GÖRMEK/ RÜYADA ASLAN KÜKREMESİ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada aslan kükremesi görmek geçmişten gelen bazı sorunlarını çözen rüya sahibinin kariyer planlarını biraz daha geliştireceğine ve sağlam şekilde kariyerini geliştirmesine işaret eder. Rüyada aslan kükremesi görmek güç olarak yorumlanır.İş hayatında göz önünde olmaya, iş becerilerini geliştirmeye ve alınacak yeni eğitimlerle terfi almaya işaret eder.

RÜYADA ASLAN GÖRMEK/ RÜYADA ASLAN KÜKREMESİ DUYMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada aslan kükremesi duymak ticaretle uğraşan kimseler için işleri büyütecek fırsatlar yakalamak anlamına gelir. Kişinin tecrübeli ve becerikli insanları örnek alacağını, yüksek mevkilerde insanlarla tanışacağını ve onlardan alacağı önerilerle iş yaşamında başarılar kazanacağını ifade eden bu rüya, iş hayatını baştan aşağı şekillendirmek olarak yorumlanır. Rüyada aslan kükremesi duymak zorluklar karşısında yılmamak, düşmanlar karşısında harekete geçmek ve ona zarar vereyi düşünen kişilerin fikirlerini ortaya çıkarmak anlamına gelir. Bu rüya aynı zamanda gözü pek birisi sayesinde iş hayatında yüksek bir konuma geleceği anlamına gelir.

RÜYADA ASLAN GÖRMEK/ RÜYADA ASLAN KÜKREMESİNDEN KORKMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada aslan kükremesinden korkmak yeni atılımlar yapmak için şu anki şartların uygun olmadığını ve hızlı hareket edilmesi halinde sonuçların hayal kırıklığı getireceği anlamına gelir.

RÜYADA ASLAN GÖRMEK/ RÜYADA ASLANLA BOĞUŞMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada aslanla boğuşmak güçlü bir düşmanla boğuşmak anlamına gelir.

RÜYADA ASLAN GÖRMEK HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Rüyada aslan ile konuşmak dost görünümlü kişilerin rüya sahibinden menfaat elde etmesi olarak yorumlanır

Rüyada aslan pisliği görmek maddi ve manevi yönden menfaat elde etmek demektir.

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