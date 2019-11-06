Rüyada sigara içmek ne anlama gelir? Rüyada sigara görmek nedir?

06.11.2019 12:11 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:11

Rüyada sigara içmek rüya sahibinin keyfine ve rahatına düşkün olduğunu gösterir. Rüya sahibinin geleceğinin parlak olması anlamına da gelen rüyada sigara içmek yakın zamanda hayatı değiştirecek kararlar almak olarak tabir edilir. Rüyada sigara görmek zorluk, sıkıntı, yokluk ve zorlukta sonra gelecek rahatlamaya ve ferahlamaya işaret eder. Rüyada sigara görmek nedir? Rüyada sigara içmek ne anlama gelir?

RÜYADA SİGARA İÇMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada sigara içmek rüyanın görülü biçimine göre farklı anlamlara gelir. Rüyada sigara dumanı görmek, rüyada sigara almak ve rüyada sigara atmak gibi farklı şeklerde görülen rüya, rüya sahibinin özelliklerine göre de değişik şekillerde tabir edilir.

RÜYADA SİGARA İÇMEK/ RÜYADA SİGARA DUMANI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada sigara dumanı görmek hayırlı şekilde tabir edilmez. Bu rüya ve keder olarak tabir edilir. Rüyada sigara almak, birtakım yeni adımlar atmaya ve bunun için harekete geçmeye yorulur.

RÜYADA SİGARA İÇMEK/ RÜYADA BİRİNE SİGARA VERMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada birine sigara vermek rüya sahibinin sigara verdiği kişinin mevcut hayatından sıkıldığı ve değişiklikler yapmak istediği şeklinde yorumlanır. Rüya sahibi yeni bir ev ve yeni bir iş hayali kuruyor demektir. Bir kimse rüyasında başkasının kendisine sigara uzattığını görmesi de aynı şekilde, rüya sahibi için yorumlanır.

RÜYADA SİGARA İÇMEK/ RÜYADA SİGARA YAKMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada sigara yakmak maddi anlamda çıkmazlara düşecek çeşitli sıkıntılara ve kendini zor duruma düşürecek sorunlara işaret eder. Kendisi ve çevresi bu sorunlardan kurtulmak için rüya sahibine yardım edeceği ama bu sorunun bir türlü ortadan kalkmayacağı anlamına da gelir.

RÜYADA SİGARA İÇMEK/ RÜYADA SİGARA İSTEMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada sigara istemek birinin çok arzu ettiği bir leyi gerçeğe dönüştüreceğine ve verilen sözün tutulacağı anlamına gelir. Yeni ve hayırlı iş kapılarının açılması anlamına gelen bu rüya, umulmadık bir anda sıkıntılardan kurtulmayı sağlayan haber almaya ve beklenmeyen bir kişi ile hayat yolunda adımlar atmaya işaret eder.

Rüyada sigara içmek

RÜYADA SİGARA İÇMEK/ RÜYADA SİGARA SÖNDÜRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada sigara söndürmek olumsuz şekilde başlayan bir işte havlu atmaya,boşa para harcamaya ve verilen sözde durmamaya işaret eder. Kötü bir söz işitmeye ve sevilen kişi ile ayrı düşmeye yorulan bu rüya, istenmeyen bir işte çalışmak zorunda kalmaya da tabir edilir.

RÜYADA SİGARA İÇMEK/ RÜYADA SİGARA İZMARİTİ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada sigara izmariti görmek sağlıkla ilgili sorunlarla uğraşılacağı ve gerekli adımların atılmaması nedeniyle akademik hayatta zorluklar yaşanacağı manasına gelir. Rüyada cepte sigara izmariti bulmak iş hayatındaki rakipleri rüya sahibini tuzağa düşürmesi olarak yorumlanır. Bu rüya aile bireylerinden birinden üzücü bir haber almaya da işaret eder.

RÜYADA SİGARA İÇMEK/ RÜYADA SEVGİLİSİNİ SİGARA İÇERKEN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada sevgilisini sigara içerken görmek uzun süredir beraber olunan kişi ile ilgili olarak yorumlanan bu rüya, onunun tamamlanacağı ve bu durumun sonucunda sevgi ve bağın daha da artacağına yorulur. Rüyada annesini sigara içerken görmek kardeşi ile beraber kazançlı bir işe girişmeye ve zenginliğe kavuşmaya tabir edilir. Bu rüya aynı zamanda aşk hayatında atılacak adımlar sayesinde mutlu bir birliktelik anlamına gelir.

RÜYADA SİGARA İÇMEK/ RÜYADA SİGARA ÇALMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada sigara çalmak iş yaşamında büyük bir sıkıntı yaşanacağı anlamına gelir. Uzun süredir üzerinde çalışılan bir projenin bir sorundan dolayı hayata geçmemesi ve bu nedenden dolayı işsiz kalmaya yorulan bu rüya, rüya sahibinin bir süre cepten yemesi gerektiğin anlamını taşır. Rüyadan anneden sigara çaldığını görmek sevilen bir yakının bir isteğinin olması ve bundan dolayı rüya sahibinin mutlu olması ve rüya sahibinin eğlenceli anlar yaşayarak çok mutlu olacağı anlar yaşaması anlamına gelir.

RÜYADA SİGARA İÇMEK/ RÜYADA SİGARA YEDİĞİNİ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada sigara yediğini görmek uzun zamandan beri gelen iş yükünün yorgunluğa neden olduğuna ve rüya sahibinden beklenmeyen davranışlar göstererek bu yorgunluk yüzünden sıra dışı tavırlar sergilemesi olarak yorumlanır.Bu rüya, rüya sahibinin iş gidişatına bir ara vererek biraz dinlenmesi gerektiği manasına gelir. Rüyada başka birisinin sigara yediğini görmek, bir kişinin iş hayatına atılmasına yardım etmeye ve bu kişinin iş hayatında başarılı olarak mutlu olmasına tabir edilir.

Rüyada sigara içmek

RÜYADA SİGARA İÇMEK/ RÜYADA KARDEŞİNİN SİGARA İÇTİĞİNİ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kardeşinin sigara içtiğini görmek yurt dışına giden bir dosttan ya da akrabadan güzel haberler almak ve bu sayede büyük başarıların kapısının aralanması demektir. Rüya sahibi bol para kazanacağı bir işe girecek ve birçok kişiye de iş imkanı sağlayacağı anlamına gelir. Rüya sahibi hayır duaları ile işleri açılacak ve önemli kazançlar elde edecektir.

RÜYADA SİGARA İÇMEK/ RÜYADA SİGARA İÇERKEN YAKALANMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada sigara içerken yakalanmak çok sevilen birinin ihanetine uğramaya ve bu nedenden olayı üzüntü yaşamaya işaret eder. Eğitim ya da iş hayatı ile çeşitli tartışmaların ortasında kalmak olarak yorumlanan rüya, arzu edilen bir işe girmek için çaba harcanacağına ama çeşitli nedenlerden dolayı bu amaca erişememeye ve neşenin kaçması anlamına gelir. Rüyada sigara içerken anneye yakalanmak ise zararlı alışkanlık edinmeye ve bu durumun uzun süre devam edeceği, dertlerin çoğalacağı ve iyi giden işlerin terse dönmesi manasına gelir.

RÜYADA SİGARA İÇMEK/ RÜYADA SİGARA BÖREĞİ YEDİĞİNİ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada sigara böreği yediğini görmek hanede bereket ve bolluğun olacağına, küs olunan bir kimse ile barışmaya, borçların azalmasına, zararlı alışkanlıktan uzaklaşmaya ve sıkıntılardan kurtulmaya işaret eder. Rüyada sigara böreği yiyen birini görmek ise yardıma muhtaç kimselere yardım etmeye,anne baba duası almaya, çalışmaların sonucunun kazanç getireceğine ve büyük bir rahatlama olacağı manasına gelir.

RÜYADA SİGARA İÇMEK/ RÜYADA SİGARA PAKETİ GÖRMEK

Rüyada sigara paketi görmek rüya sahibinin eline haram mal geçeceğine işaret eder. Sigara paketinden ala kişi ise farkında olmadan hata yapar ve bu yüzden pişmanlık duyar.

RÜYADA SİGARA İÇMEK HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Rüyasında ateşle sigara yaktığını görmek yeni başlanacak işten hayır görmemek olarak tabir edilir.

Rüyada sigara içtiği için azar işittiğini görmek hatalar yapmaya ve bu hatalardan dolayı kırıcı sözler işitmeye yorulur.

Rüyada içi dolu sigara paketi görmek zengin biriyle tanışmaya ve bu sayede makam mevki olarak yükselmeye tabir edilir.

Rüyada sigara görmek konusunda rüyada sigara külü görmek, rüyada yeşil sigara görmek, rüyada yeşil sigara içmek, rüyada yeşil sigara almak, rüyada tütün kırmak, rüyada tütün sarmak, rüyada tütün görmek, rüyada tütün tarlası görmek, rüyada tütün ekmek ve rüyada sigara söndürmek gibi konular da merak edilmektedir.