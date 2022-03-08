Rusya 5 kentte ateşkes ilan etti, siviller yollara döküldü! İşgale direnen Ukrayna'da insanlık dramı yaşanıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle başlayan savaşta 13. güne girildi. Günlerdir birçok kent bombalandı, saldırılarda yüzlerce sivil ve asker hayatını kaybetti. İki ülke yetkilileri önceki gün gerçekleştirdikleri 2. müzakere kapsamında sivillerin tahliye edildiği bölgelerde barış koridoru oluşturulması için anlaşmaya vardı. Ancak ilan edilen geçici ateşkeslerle yapılacak sivil tahliyeleri, bombardıman devam ettiği için tam anlamıyla gerçekleştirilemedi.

DÜN AKŞAM 3. KEZ GÖRÜŞTÜLER

İki ülke heyetleri dün akşam 3. kez Belarus sınırında müzakere masasına oturdu. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından konuşan Ukrayna heyetine başkanlık eden Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Üçüncü tur müzakereler sona erdi. Müzakerelerde durumu belirgin bir şekilde iyiye götürecek sonuca ulaşamadık. İnsani koridorlar konusunda az da olsa bir ilerleme sağladık. Ateşkes ve güvenlik garantilerinin yanı sıra düzenlemelerin temel siyasi ayağı üzerinde istişareler devam etti" ifadelerini kullandı.

RUS HEYETİ: UKRAYNA GÜVENCE VERDİ

Rusya heyetine başkanlık eden Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy yaptığı açıklamada "Rus tarafı insani yardım koridorlarının yarından itibaren çalışmaya başlayacağını umuyor, Ukrayna tarafı bunun güvencesini verdi. Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakereler devam edecek." dedi. Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin 4'üncü turunun ise ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor.

ATEŞKESLE BİRLİKTE KAÇIŞ BAŞLADI

Bu gelişmelerin ardından bu sabah Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan etti. Ateşkesin saat 10.00'da yürürlüğe girmesiyle günlerdir ateş hattında yaşam mücadelesi veren siviller yollara döküldü. Sınırı geçmek için canları pahasına mücadele veren siviller arasında yaşlılar, çocuklar ve kadınlar çoğunlukta bulunuyor.

Öte yandan Lviv kentinde de ülkeden ayrılmak isteyen siviller tren istasyonunda yoğunluk oluşturdu.

İşte tahliyelerden görüntüler: