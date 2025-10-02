Yıllar sonra yan yana geldiler! İşte TBMM'deki ses getiren fotoğrafın perde arkası

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) iki buçuk aylık aranın ardından yeniden mesaiye başladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla dün akşam Meclis'te bir resepsiyon verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı resepsiyonda Tören Salonu'nun yanında bulunan Mermerli Salon'da bir liderler zirvesi de gerçekleşti.

MECLİS'TE LİDERLER ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada; TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM başkanvekilleri Pervin Buldan ve Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti Eş Genel başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, BBP Genel Başkanı Destici, eski TBMM başkanları Bülent Arınç ve İsmail Kahraman ve bazı milletvekilleriyle bir araya geldi.

YILLAR SONRA YAN YANA GELDİLER

Zirvenin en dikkat çeken karesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın yıllar sonra yan yana geldiği anlar oldu. Davutoğlu ile Babacan'ın yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın da Erdoğan'ın yanında oturduğu görüldü.

"ERDOĞAN İKİ LİDERİ YANINA ÇAĞIRDI"

Görüşmeden detayları paylaşan gazeteci Hilal Köylü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resepsiyonda dolaşarak herkesi selamladığını, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı yanına çağırdığını belirtti. Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan ile bir süre sohbet etti. Toplu fotoğrafta iki parti liderinin Erdoğan'ın yanında oturduğu görüldü.

İKİ İSMİ FARK ETMEDİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 28'inci Dönem 4'üncü Yasama Yılı açılış oturumunda yaptığı konuşmanın ardından muhalefet sıralarına giderek Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileriyle tokalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sırada DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'yi fark etmeyerek ellerini sıkmadığı görüldü.

"ÜZGÜN OLDUKLARINI BELİRTTİLER"

Hatimoğulları, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "O konuyla ilgili gün içinde gerekli açıklama yapıldı. Konuya açıklık getirmek üzere bize ziyaretleri de oldu. Üzgün olduklarını belirttiler. Bu kadarını söyleyebilirim." dedi.

ERDOĞAN'DAN HATİMOĞULLARI'NA: KUSURA BAKMAYIN

Hatimoğulları'nın bu açıklamasından dakikalar sonra resepsiyona katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyetle DEM Parti masasına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti milletvekilleri ve Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlulları ile tokalaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan olayla ilgili, "Kusura bakmayın, bugün öyle bir hatamız oldu." dedi. Daha sonra DEM Parti milletvekilleri Sezai Temelli ve Pervin Buldan'a dönerek "Gün içinde söylediniz mi?" diye soran Erdoğan, "Evet söyledik. Sorun yok" yanıtını aldı. Bir süre DEM Partili milletvekilleriyle sohbet eden Erdoğan, daha sonra ise masadan ayrıldı.