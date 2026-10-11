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Sarıyer'de mide küçültme ameliyatı olan kadının ölümü şüpheli bulundu

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Sarıyer'de mide küçültme ameliyatı olan kadının ölümü şüpheli bulundu
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Sarıyer'de 48 yaşındaki kadın, okuldan eve gelen 16 yaşındaki kızı tarafından yatağında ölü bulundu. Kadının yaklaşık 5 ay önce mide küçültme ameliyatı olduğu, ölümünün şüpheli bulunduğu ve savcılığın soruşturma başlattığı belirtildi.

Doğan Can CESUR-Mehmet Kaan KURT / İSTANBUL – SARIYER'de Müyesser Kartav (48), okuldan eve gelen kızı S.K. (16) tarafından yatağında ölü bulundu. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, Kartav'ın yaklaşık 5 ay önce mide küçültme ameliyatı olduğu ortaya çıktı. Ölüm haberini alan ve aralarında küslük bulunduğu öğrenilen kadının yakınları evin önünde tartıştı. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, 6 Ekim Salı günü saat 18.00 sıralarında PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şenol K., eşi Müyesser Kartav'ı son olarak saat 14.30 sıralarında gördükten sonra evden çıktı. Saat 17.20 sıralarında okuldan eve gelen kızı, annesini yatak odasında hareketsiz halde yatarken buldu. Bunun üzerine sokağa çıkan kızı, çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerin eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kartav'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

5 AY ÖNCE MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI OLMUŞ

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada Kartav'ın yaklaşık 5 ay önce Kağıthane'deki bir özel hastanede mide küçültme ameliyatı olduğu belirlendi. Kartav'ın ölüm haberini alan yakınları evin önünde toplandı. Aralarında daha önceden küslük olduğu öğrenilen akrabalar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Kartav'ın ameliyatın ardından sık sık rahatsızlandığı, ambulansla ve kendi imkanlarıyla tedavi için hastaneye gittiği öğrenildi. Adli doktor tarafından yapılan incelemelerde Kartav'ın ölümü şüpheli bulundu. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Kartav'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Savcılık şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Müyesser Kartav'ın cenazesi, yaşadığı sokaktaki komşularından helallik alınmasının ardından memleketi Karabük Safranbolu Ağaçkesen köyüne götürüldü. Kartav'ın cenazesi 8 Ekim Perşembe günü öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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