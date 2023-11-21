TBMM Genel Kurulu Gergin Başladı

TBMM Genel Kurulu'nda MHP'li Celal Adan'ın 3 hafta önce söylediği, "p....venkler" ifadesi nedeniyle tansiyon bir kez daha yükseldi. Meclis Başkanvekili Celal Adan'dan özür beklediğini söyleyen HEDEP'liler kürsünün önünde alkışlarla Adan'ı protesto etti. Başkanlık divanı önünde oturma eylemi yapan HEDEP milletvekilleri ile MHP'liler zaman zaman birbirinin üzerine yürüdü. Tartışma sırasında sinirlenen HEDEP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ı diğer milletvekilleri sakinleştirdi.

p....venkler

TBMM Genel Kurulu, MHP ve HEDEP'li milletvekillerinin tartışmasıyla açıldı. HEDEP'liler Meclis Başkanvekili Celal Adan'ı protesto etmek için kürsü önünde toplandı. Gerginlik nedeniyle verilen aranın ardından oturuma devam edildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Meclis Başkanvekili Celal Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz vereceğini söyledi. Ancak, konuşmalar başlamadan HEDEP'li vekiller, üç hafta önce Genel Kurul birleşimini yöneten MHP'li Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın, HEDEP'lilere yönelik söylediği iddia edilen hakaret içeren sözleri hatırlatıldı ve açıklama beklediklerini dile getirdiler.

'PARLAMENTOYU BAĞLAYACAK HİÇBİR HUSUS YOKTUR'

Bunun üzerine Meclis Başkanı Adan söz alarak, o birleşimdeki sözlerine açıklık getirdi:

"3 dönemdir Meclis Başkan Vekilliği görevini yürütmekteyim, görev sürem boyunca tarafsız, adaletli ve hakkaniyet içerisinde hareket etmek hususundaki gayretim bütün siyasi grupların takdiriyle karşılanmıştır. Geçtiğimiz günlerde Meclisi yönettiğim oturumla ilgili olarak bazı tartışmalar Genel Kurul'da gündeme gelmiştir. Bu konuda oturum sırasında ifade ettiğim hususlar bizatihi tutanaklarda yer almaktadır. Bunun dışında, beni ve parlamenter arkadaşlarımı, Parlamentoyu bağlayacak hiçbir husus bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

HEDEP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, itiraz ederek, "Ben burada kime ne yaptığınızı çok iyi biliyorum, bütün Parlamento da biliyor. Bu Parlamentodan özür dilemeniz gerekir, bizden özür dilemeniz gerekir, bize milyonlarca oy vermiş vatandaşlardan özür dilemeniz gerekir. Öyle geçiştirmekle olmaz" dedi.

MHP'Lİ BÜLBÜL'DEN TEPKİ

MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül de HEDEP'li Sakık'ın sözlerine itiraz ederek, üç haftaki birleşimde Sakık'ın, Kürt katliamlarına yönelik yaptığı konuşmayı hatırlattı. Bülbül, "Bu, açıklamasını yaptığınız husus son derece sarihtir, açıktır, Parlamentoya yönelik bir açıklamadır, muhatabı da bellidir ve bütün parlamenterlerdir. Bununla alakalı olarak, eğer sözlü olarak anlaşılmadıysa tutanaklarda bu yaptığınız açıklamanın ne olduğu gayet iyi bir şekilde anlaşılacaktır. Biz, daha ilk günden itibaren Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Başkan Vekili olarak yapmış olduğumuz açıklamalarda, bu meselenin ne olduğunu çok net bir şekilde izah ettik, bir de üzerinde bir daha yorum veya duraksamaya yer vermeyecek kadar meselenin belli olduğunu ifade ettik. Bunun üzerine, bu meselenin daha fazla gündeme getirilmesinde, daha fazla deşilmesinde ve daha fazla farklı şekilde değerlendirilmesinde bir fayda mülahaza etmiyoruz. Sizlerin yapmış olduğunuz şu anki konuşma gayet nettir, biz de Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak bunu ifade etmişizdir" açıklamasında bulundu.

Açıklamaların ardından, MHP'li ve HEDEP'li milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı. HEDEP'liler iddialarında ısrar edince, Meclis Başkanvekili Adan, üç haftaki birlişimden sonra sözlerinin HEDEP'lilere yönelik olmadığına dair HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç'u aradığını söyledi. Bu açıklamanın ardından Sırrı Sakık ayağa kalkarak tepki gösterdi.

Gündem dışı konuşmalara geçilmesi sırasında, HEDEP'liler kürsüye gelerek alkışlı protestoya başladı. MHP'li ve HEDEP'li milletvekilleri arasında sert sözlü tartışma yaşandı. Sözlü atışmaların ardından, MHP'li ve HEDEP'li milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Tartışmanın uzaması üzerine oturuma ara verildi. Aranın ardından görüşmelere devam edildi.

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce yaptığı konuşmada, 3 dönemdir Meclis Başkanvekilliği görevini yürüttüğünü anımsatarak, görevi boyunca tarafsız, adaletli ve hakkaniyet içerisindeki gayretinin bütün siyasi grupların takdiriyle karşılandığına dikkati çekti.

Kendisinin Genel Kurul'u yönettiği bir önceki oturumla ilgili bazı tartışmaların gündeme geldiğini belirten Adan, "Bu konuda oturum sırasında ifade ettiğim hususlar bizatihi tutanaklarda yer almaktadır. Bunun dışında, beni ve parlamenter arkadaşlarımı, parlamentoyu bağlayacak hiçbir husus bulunmamaktadır." dedi.

Bu sırada, söz alma talebinde bulunan HEDEP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ise söz konusu oturumla ilgili olarak Adan'ın özür dilemesi gerektiğini savundu ve bu durumun böyle geçiştirilemeyeceğini söyledi.

Yerinden söz alan MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de Adan'ın açıklamasının son derece sarih, açık olduğunu belirterek, "Bununla alakalı olarak, eğer sözlü olarak anlaşılmadıysa tutanaklarda bu yaptığınız açıklamanın ne olduğu gayet iyi bir şekilde anlaşılacaktır. Bu meselenin daha fazla gündeme getirilmesinde, daha fazla deşilmesinde ve daha fazla farklı şekilde değerlendirilmesinde bir fayda mülahaza etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise Meclis'in tutanaklarının bir bütün olduğunu, Meclis'in video kaydı ile tutanaklarının birbirinden ayrılamayacağını söyledi. Oluç, Meclis'te temiz dil kullanılması gerektiğini, buna başkanvekillerinin de dahil olduğunu belirterek, aksi halde bu tutumu bir hakaret olarak kabul edeceklerini dile getirdi.

- HEDEP milletvekillerinden "kürsü işgali"

Gündem dışı konuşmaların ardından Hakkı Saruhan Oluç, çalışmalara bu durumda devam edemeyeceklerini belirtti. Ardından, Oluç ve HEDEP milletvekilleri kürsünün etrafından toplanarak alkışla protesto ettiler. HEDEP milletvekilleri, protestolarını, yerinden söz alan grup başkanvekillerinin konuşmaları sırasında da sürdürdü.

Başkanvekili Celal Adan daha sonra birleşime ara verdi. HEDEP milletvekilleri verilen arada da kürsü etrafından ayrılmadı. Aranın ardından HEDEP milletvekilleri, Başkanlık Divanı önünde oturma eylemine devam etti.

Yerinden söz alan Muhammed Levent Bülbül, HEDEP Grubu'na yönelik, "Bütün açıklamalara rağmen birtakım şeylerin yetersiz olduğu kanaati varsa bu ayrı bir şey. Biz izah ettik; bunun parti grubunu ve şahsı hedef almadığını söyledik. Bunun üzerine gitmeye gerek bulunmamaktadır." dedi.

Başkanvekili Celal Adan da "Meclisi yönettiğim oturumla ilgili bazı tartışmalar Genel Kurul'da gündeme gelmiştir. Bu konuda oturum sırasında ifade ettiğim hususlar bizzat tutanaklarda yer almaktadır. Bunun dışında gruba, milletvekillerine yönelik hiçbir açıklama bana ait değildir." ifadelerini kullandı.

Daha sonra HEDEP milletvekilleri Başkanlık Divanı önünden ayrılarak yerlerine geçti.