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Samsun Canik'te 6 gündür kayıp Alzheimer hastası hastane otoparkında ölü bulundu

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Samsun'un Canik ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan 67 yaşındaki Alzheimer hastası, Samsun Şehir Hastanesi otoparkında ölü bulundu. İstinat duvarının alt kısmında hareketsiz yattığı ihbar edilen hastanın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un Canik ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan 67 yaşındaki Alzheimer hastası, hastane otoparkında ölü bulundu.

Samsun Şehir Hastanesi otoparkının istinat duvarının alt kısmında bir erkeğin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, söz konusu kişinin 10 Kasım'da ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan N.K. (67) olduğu tespit edildi.

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen N.K'nin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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