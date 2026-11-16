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Altının ons fiyatı 3 bin 854 dolara inerek Ekim 2025'ten beri en düşük seviyeye indi

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Altının ons fiyatı, artan enflasyon ve Fed'in faiz oranlarını yükselteceği beklentisinin baskısıyla Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Ons altın 3 bin 854 dolardan işlem görürken gümüşün ons fiyatı yüzde 2'yi aşan kayıpla 47 dolara indi.

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, artan enflasyon ve önde gelen merkez bankalarının faiz oranlarını yükselteceği beklentisinin yarattığı baskıyla Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Geçen hafta yüzde 4,62 değer kaybeden altının ons fiyatı, haftanın ilk işlem gününe de düşüşle başladı. Ons altın saat 11.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,53 azalışla 3 bin 854 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatlarındaki düşüş gümüş fiyatlarına da yansıdı. Gümüşün ons fiyatı yüzde 2'yi aşan kayıpla 47 dolara indi. Platin ve paladyum fiyatları da değer kaybetti.

Küresel piyasalarda yeniden canlanan enflasyon endişeleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasını daha da sıkılaştıracağı beklentileri, değerli metal üzerinde baskı oluşturuyor.

Altının ons fiyatı yılbaşında kaydettiği yaklaşık 5 bin 600 dolarlık tarihi zirvesinden bu yana neredeyse 3'te 1 oranında değer kaybetti.

Analistler, Orta Doğu'daki gelişmeler ile Fed Başkanı Kevin Warsh'un bugünkü konuşmasının değerli metallerin yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Kaynak: AA
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