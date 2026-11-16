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Burdur'da 56 yaşındaki adamın cenazesi ağır koku nedeniyle maskeyle çıkarıldı

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Burdur'da 56 yaşındaki adamın cenazesi ağır koku nedeniyle maskeyle çıkarıldı Haber Videosunu İzle
Burdur'da 56 yaşındaki adamın cenazesi ağır koku nedeniyle maskeyle çıkarıldı
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Burdur Karasenir Mahallesi'nde yaklaşık 1 ay önce öldüğü değerlendirilen 56 yaşındaki adamın cenazesi, ağır koku nedeniyle oksijen maskesi ve tüpüyle çıkarıldı. Yakınlarının durumu 112'ye bildirmesi üzerine eve gelen ekipler adamın öldüğünü belirledi, cenaze morga kaldırıldı.

Burdur'da yaklaşık 1 ay önce hayatını kaybettiği değerlendirilen 56 yaşındaki adamın cenazesi, evde oluşan ağır koku nedeniyle ekipler tarafından oksijen maskesi ve tüpü kullanılarak çıkarıldı.

Olay, gece saatlerinde Burdur merkez Karasenir Mahallesi Kınacı Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 56 yaşındaki Aytuç Saltık'tan bir süredir haber alamayan yakınları, durumunu kontrol etmek amacıyla evine gitti. Kapıyı çalmalarına rağmen cevap alamayan ve evden ağır koku geldiğini fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, Aytuç Saltık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemelerde Saltık'ın yaklaşık 1 ay önce yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendirildi. Evde oluşan ağır koku nedeniyle ekipler oksijen maskesi ve tüpü kullanarak cenazeyi evden çıkardı. Aytuç Saltık'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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