Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammı ve bayram tatilinin görüşüldüğü Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Asgari ücret zammı, bayram tatilinin 9 güne çıkarılması, memur ve emekliye ek zam, enflasyonla mücadele ve NATO zirvesi konularının masaya yatırıldığı toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararlar doğrultusunda kamuoyunu bilgilendiriyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Terör, göç, savaş, ekonomik ve sosyal krizler gibi hayati sınamalardan geçen bölgemizde Efes 2022 tatbikatı dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren bir faaliyetle başarıyla sona ermiştir. Sınır ötesi harekatlarımızla dost ve kardeş ülkelere verdiğimiz desteklerle, uluslararası platformda ilkeli duruşumuzla farkımızı gösteriyoruz. Ülkemizin güvenlik kaygılarına, kalkınma hedeflerine saygı duymayan hiçbir yapının sahip olduğumuz güçten hiçbir şekilde faydalanamayacağını bir kez daha ifade ediyoruz.

"SURİYE'DE HAREKATLARA BAŞLAYACAĞIZ"

Türkiye özellikle son 20 yılda kendini farklı bir konuma yerleştirmeyi başarmıştır. Kendi teorilerini inkar pahasına ülkemize yüklenenlerin karın ağrısı işte budur. Dikkatimizi dağıtarak bizi hedeflerimizden uzaklaştırma, birlik ve beraberliğimizden uzaklaştırma çabası beyhude olduğunu bir kez daha söylüyorum. Siyasi, ekonomik, ve askeri tüm kabiliyetlerimizi 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek ve 2053 vizyonumuzu hayata geçirmekten kimsenin şüphesi olmasın. Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorumuzun eksiklerinin tamamladıktan sonra orada da harekatlara başlayacağız."