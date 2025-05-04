Sırrı Süreyya Önder'e veda: Son yolculuğuna uğurlanıyor

İstanbul Beşiktaş'taki evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında aort damarı yırtılan ve kaldırıldığı hastanede 18 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder dün hayatını kaybetmişti.

İLK TÖREN AKM'DE YAPILDI

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapıldı. Önder'in cenazesi AKM'ye getirilirken o anlarda kalabalık bir grup tabutunun üzerine karanfiller bıraktı. Salonu dolduran binler ise alkışlarla destek verdi. Vatandaşlar, "Yaşasın halkların kardeşliği", "Sırrı yoldaş ölümsüzdür" ve "Sırrı'ya sözümüz barış olacak" sloganları attı.

TÖRENE AHMET TÜRK DE KATILDI

Akm'deki törene son dönemde kanser tedavisi gören Mardin Büyükşehir Belediye Eş başkanı Ahmet Türk'ün de katılması dikkat çekerken, AKM önündeki kalabalık da kameralara saniye saniye yansıdı.

KIZI BABASINA YAZDIĞI MEKTUBU OKUDU

Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir kürsüye gelerek babasına yazdığı mektubu gözyaşları içinde okudu. Ceren Önder Kandemir, "Ne zaman bir şey yazsam onu arar okurdum. Ona geçen hafta bir mektup yazdım size okumak istiyorum. Baba hayatın bütün rengi gitti, benim bildiğim hayat bitti. Yeni bir hayat başlıyor. Ürkütücü bilinmezlikle dolu. Kendimi bildim bileli seni kaybetmek korktum. Bu benim tek zaafım karın ağrımdı. Bu adam bana sadece ölerek acı çektirir derdim. Evlere sığamayışın, kimseye kıyamaman, kalp kırmaktan daha çok korkman. Kalbim kırık, baba aşık oldum, uyku tutmadı, kedim öldü diye arardım. Babalığına çok doydum. Dostluğuna doyamadım. Kendinle ilgilenmediğine kızıyorum." ifadelerini kullandı.

"BURADA OLSAYDI 'SEVENE DE SÖVENE DE SELAM OLSUN' DERDİ"

Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder törende yaptığı konuşmada, "Bu ülkede bu kanın, bu acının durması gerekiyor, hiçbir malım mülküm yok, Ceren'e yaşanılabilir bir ülke bırakmak istiyorum" diyordu. Siyasete girme nedeni de buydu. Bunun hayata geçeceğine umudum sonsuz. Son olarak bir şey daha demek istiyorum; kendisi burada olsaydı "sevene de sövene de selam olsun" derdi" ifadelerini kullandı.

HATİMOĞULLARI: ONDAN BU KADAR DERİNDİR YÜREK ACISI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, konuşmasında "Her düşünceden, fikirden, dilden insanın barış elçisi olan sevgili Sırrı Süreyya Önder'i sonsuzluğa uğurlayacağız. Türkiye'de bütün halklar bir şifa nöbetindeydi. Kimi hastanede, kimi evinde ama herkesin duası Önder'in bu hastalığı atlatması ve aramızda olmasıydı, ne yazık ki olmadı. Senin hayat hikayen bu coğrafyada yaşayan işçilerin, emekçilerin, kadınların hikayesiydi. İşte ondan bu kadar derindir yürek acısı." dedi.

BAKIRHAN: SANA SÖZ BARIŞ KAZANACAK

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bir anlatı ustasıydın. kullandığın her kelimede, yüzündeki her ifade de bu coğrafyanın izleri vardı. Sana söz barış kazanacak." şeklinde konuştu.

ÖNDER İÇİN CENAZE NAMAZI

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi, AKM'de düzenlenen törenin ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi. Önder'in Türk bayrağına sarılı naaşı, musalla taşına konuldu.

ANNESİ AĞITLAR YAKTI

Önder'i tabutunun başında ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Sırrı Süreyya Önder'in annesi Zeliha Önder, tabutun başında gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun tabutuna sarılan anne Zeliha Önder, ağıtlar yaktı.

YILMAZ ERDOĞAN DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Siyasilerin yanı sıra sanat camiasından da çok kişinin katıldığı cenaze namazı için camiye gelen sanatçı Yılmaz Erdoğan, tabutun başında duygusal anlar yaşadığı görüldü. İbrahim Tatlıses de camiye tekerlekli sandalye ile getirildi.

BİRLİKTE SAF TUTTULAR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti, CHP ve DEM, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekilleri, milletvekilleri, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Davut Gül namaz için saf tuttu.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NDA TOĞRAĞA VERİLECEK

Burada ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Sırrı Süreyya Önder'in naaşı Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecek.