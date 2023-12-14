Saadet Partili Hasan Bitmez'in cenaze töreninde Kılıçdaroğlu ve Bahçeli yan yana saf tuttu

TBMM Genel Kurulunda konuşma yaptığı sırada fenalaşan ve tedavi gördüğü hastanede 54 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Törende eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli yan yana saf tuttu. Öte yandan cenaze törenine, Bitmez'in yakınları, siyasi parti liderleri ve çok sayıda milletvekili de katıldı.

TBMM Genel Kurulunda konuşma yaptığı sırada fenalaşan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Törene eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu ile MHP lideri Devlet Bahçeli tören esnasında yan yana saf tuttu.

KILIÇDAROĞLU VE BAHÇELİ YAN YANA SAF TUTTU

Vefat eden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis bahçesinde cenaze töreni yapıldı. Törende eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile MHP lideri Bahçeli'nin yan yana saf tutması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun bir diğer yanında ise CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel yer aldı.

Kılıçdaroğlu, cenaze töreninde bulunmasına ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için TBMM'de düzenlenen cenaze törenine katıldık. Merhuma bir kez daha Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

CENAZE TÖRENİNE SİYASİ PARTİ LİDERLERİ KATILDI

Cenaze törenine, Bitmez'in babası Salih Bitmez, eşi Safiye ve kızı Meryem Bitmez ile yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Başkanvekilleri, bazı kabine üyeleri, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, milletvekilleri ile Meclis personeli katıldı.

BABASI FİLİSTİN ATKISI TAKTI

Hasan Bitmez'in babası Salih Bitmez, cenaze töreni esnasında Filistin atkısı taktı. Bitmez'in öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. Törenin ardından Bitmez'in ailesi, Meclis Tören Salonu'nda taziyeleri kabul etti. İstanbul'a gönderilen Bitmez'in cenazesi, yarın Fatih Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Merkezefendi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.