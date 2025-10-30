Özgür Özel'den hapisteki Muhittin Böcek'le ilgili olay iddia: Teklif götürdüler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde partisi tarafından düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katıldı.

"MUHİTTİN BÖCEK'E ADAM YOLLUYORLAR"

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan partililere hitap eden Özel, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in 'etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanarak ifade vermek için başvuruda bulunduğu iddiasıyla ilgili de konuştu. Özel, Böcek'in de yalanladığı iddiaya ilişkin, "Basına itirafçı olacak diye sızdıranlar da buradakiler. Oradaki başsavcının haberi bile yok. Muhittin Böcek'e adam yolluyorlar, 'CHP'ye iftira at' diyorlar" dedi.

"MUHİTTİN BEY'E BU AHLAKSIZ TEKLİFİ SUNANLARI ALLAH'A ŞİKAYET EDİYORUM, MİLLETE ŞİKAYET EDİYORUM"

Özel'in konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde: "Dediler ki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek güya itirafçı olmuş. Yahu Muhittin Böcek neyi itiraf edecek! Muhittin Böcek açıklama yaptı, dedi ki 'Günde 14 tane ilaç içiyorum. Sürekli yaşamsal güçlükler çekiyorum'. Covid'de 120 gün yoğun bakımda yattı, 104 gün entübe kaldı. Bu kişi canıyla uğraşıyor, utanmadan iftira atıyorlar. Sonra öğrendik ki bu 'AK Toroslar' çetesi ta oraya kadar... Basına dün itirafçı olacak diye sızdıranlar da buradakiler. Oradaki başsavcının haberi bile yok. Buradan Muhittin Böcek'e adam yolluyorlar, 'CHP'ye iftira at, bunları söyle CHP'yi kirlet' diyorlar. Akılları sıra, biz onların peşini bırakmıyoruz ya, onlar da buradan Antalya'ya hamle yapıyorlar. Muhittin Bey getirilen iftiranamenin altına 'Mevcut belediye başkanıydım. Adaylığımdan daha doğal bir şey yoktu. Partim ankete baktı, kararını verdi, beni aday yaptı. Kimseye iftira atamam. Sağlığım el vermiyor ama bu dediğinize de ahlakım el vermiyor' diye yazmış. Muhittin Bey'e bu ahlaksız teklifi sunanları da, onu, ailesini sağlığıyla sınayanları da, Mehmet Murat Çalık'ı cezaevi hücrelerinde kansere karşı savunmasız bırakanları da, kalp kapakçığı değişecekken belediye başkan yardımcımızı Paşakapısı'nda yatıranları da Allah'a şikayet ediyorum, millete şikayet ediyorum, ilk seçimde onların defterini düreceğinizi yürekten biliyorum."

MUHİTTİN BÖCEK YALANLAMIŞTI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan yararlanmak amacıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdiği iddiasını yalanlamıştı. Avukatları aracılığı ile kendi el yazısıyla bir açıklama yapan Böcek, sağlık sorunları yaşadığını ifade ederek, "Asılsız bu haberler beni üzmüştür. Haberlerde bahsedildiği gibi Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmayla ilgili herhangi bir müracaatım olmamıştır" demişti.

TEMMUZ AYINDA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Böcek, geçtiğimiz temmuz ayında tutuklu bulunduğu Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nun revirine başvurmuştu. Kalp rahatsızlığı olduğunu belirtilen Böcek, ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne götürülmüştü. Böcek'in tetkiklerinin yapıldığı, sağlık durumun iyi olduğu ve tekrar cezaevine götürüleceği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti. Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti. Rüşvet paralarının hesabına yatırıldığı ileri sürülen döviz bürosu ve bu paraların altına çevrildiği iddia edilen 2 kuyumcu işletmesine kayyum atanmıştı.

Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Soruşturmanın devamında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklanmıştı.

Polis ekiplerince 10 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden iş insanı M.E.H, Kanal V televizyonunun sahibi M.O.K, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı T.S, Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANT Tepe'nin müdürü İ.E. ve satış elemanı L.Ş. tutuklanmış, Böcek'in eski gelini Z.K'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan M.E.H, T.S. ve İ.E. 27 Eylül'de serbest kalmıştı.