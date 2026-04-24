Girit Adası'nda 5.9 büyüklüğünde deprem

AFAD’ın son dakika verilerine göre Ege Denizi’nde Girit Adası açıklarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre bölgelerde de hissedildi.

SARSINTI MUĞLA’DA HİSSEDİLDİ

Deprem, Türkiye’ye yakın konumu nedeniyle Muğla ve çevresinde de etkili oldu. Kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, sarsıntının ardından kendilerini dışarı attı.

İLK BELİRLEMELER: OLUMSUZ İHBAR YOK

İlk belirlemelere göre deprem sonrası herhangi bir can ya da mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

EGE BÖLGESİ SİSMİK OLARAK AKTİF

Uzmanlar, Ege Denizi ve çevresinin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu ve bölgede sık sık depremler yaşandığını hatırlatıyor. AFAD verilerine göre bölgede küçük ölçekli sarsıntılar düzenli olarak kaydediliyor.

