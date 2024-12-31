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MHP lideri Bahçeli: İmralı-DEM görüşmesi hayırlı

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MHP lideri Devlet Bahçeli yeni yıl mesajını paylaştı. Mesajında DEM Parti heyetinin İmralı ile görüşmesine de yer veren Bahçeli, gerçekleşen temasın hayırlı bir başlangıcın ivmesi olduğunun altını çizdi. Bahçeli, "Silahlar ya gömülecek ya da silah tutanlar gömülecektir." ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrılarının ardından DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan, 28 Aralık'ta 4.5 yıl aranın ardından İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüştü.

BAHÇELİ'DEN İMRALI-DEM PARTİ GÖRÜŞMESİNE İLK YORUM

Bahçeli'nin İmralı-DEM Parti görüşmesine ne söyleyeceği merak ediliyordu. Yeni yıl mesajını paylaşan Bahçeli, DEM Parti heyetinin İmralı'da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la yaptığı görüşmeye de değindi. Bahçeli konuyla ilgili "Bu görüşmenin genel hatlarıyla medyaya yansıyan bazı bölümleri demokrasiyi, Türk-Kürt kardeşliğine bağlanan umutları nispeten takviye etmekle kalmamış hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur." ifadelerini kullandı.

Sıranın sözden, eylem safhasına geldiğini belirten Bahçeli, "Nihayetinde müspet ve müşahhas sonuçların kademe kademe sahnelenmesi gecikmeksizin ifa ve ilan edilmelidir." ifadelerini kullandı.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TASFİYESİ KAÇINILMAZ"

Bahçeli, yeni şartlar ve dönüşen konjonktürde, Türkiye karşısında PKK/YPG terör örgütünün Irak'ın kuzeyiyle birlikte Fırat'ın batısı ya da doğusunda tutulmasının hayal olduğunu belirtip, terör örgütünün tasfiyesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

MHP lideri Bahçeli: İmralı-DEM görüşmesi hayırlı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMilliyetci Türk:

İns sende onlarla gömülürsün hiç faydanı görmedi bu ülke

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

blöf Amman şeker oğlan

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Haber YorumlarıFurkan inci:

dune kadar secim ittifakı yapanlar demle ankarayı istanbulu dem oylarıyla alanlar milliyetci olmus bahceliye kızıyorlar komik olmayın

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Haber Yorumlarıbagıran adam:

Adamlar neden silah bıraksın bunu bana birisi açıklayabilir mi. 35 yıldır devlet kurmak isteyen örgüt neden silahları gömmek istesin?

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Haber YorumlarıBaykan null:

niye gomuyorlar teslim etsinler yargilansinlar

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Haber Yorumlarıorhan Özkan:

Hala devlet Bahçeli ye laf edenler var. Düşünmekten aciz insanlara ne söylesek boş. haberi iyi okuyun ki ne demek istediğini anlayın tavsiyemdir.

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Haber Yorumlarıgunay yanug:

ekonomik kaostan sonra birde bu apo olayları sizi bitirdi. emekliler ve asgarililer tek başlarına akp yi siler

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