MHP lideri Bahçeli: İmralı-DEM görüşmesi hayırlı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrılarının ardından DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan, 28 Aralık'ta 4.5 yıl aranın ardından İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüştü.

BAHÇELİ'DEN İMRALI-DEM PARTİ GÖRÜŞMESİNE İLK YORUM

Bahçeli'nin İmralı-DEM Parti görüşmesine ne söyleyeceği merak ediliyordu. Yeni yıl mesajını paylaşan Bahçeli, DEM Parti heyetinin İmralı'da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la yaptığı görüşmeye de değindi. Bahçeli konuyla ilgili "Bu görüşmenin genel hatlarıyla medyaya yansıyan bazı bölümleri demokrasiyi, Türk-Kürt kardeşliğine bağlanan umutları nispeten takviye etmekle kalmamış hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur." ifadelerini kullandı.

Sıranın sözden, eylem safhasına geldiğini belirten Bahçeli, "Nihayetinde müspet ve müşahhas sonuçların kademe kademe sahnelenmesi gecikmeksizin ifa ve ilan edilmelidir." ifadelerini kullandı.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TASFİYESİ KAÇINILMAZ"

Bahçeli, yeni şartlar ve dönüşen konjonktürde, Türkiye karşısında PKK/YPG terör örgütünün Irak'ın kuzeyiyle birlikte Fırat'ın batısı ya da doğusunda tutulmasının hayal olduğunu belirtip, terör örgütünün tasfiyesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.