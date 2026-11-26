ABD'li müzakereci ve Başkan Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, katıldığı bir programda, "Saldırıların kötü yanı korkunç boyutlarda olması ve çok fazla acıya yol açmasıydı. Saldırıların iyi yanı ise Gazze'nin yeniden inşa edilmesi gerektiğini ortaya koyması. Öyleyse neden Gazze'yi eski haline döndürelim ki? Gelin, onu tamamen yeni bir şeye dönüştürerek inşa edelim" dedi.

ABD'li müzakereci ve Başkan Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, katıldığı bir podcast programında Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Orta Doğu'da barışın uzun zamandır herkesin istediği ancak kimsenin başaramadığı bir hedef olduğunu belirten Kushner, "Barış yerine istikrar için mi çabalamalıyız? Barış fazla mı büyük bir temenni?" sorusuna, "Hayır. Bence her zaman mümkün olan en iddialı ve temel ilkelere dayalı sonucu hedeflemelisiniz" cevabını verdi.

Bu konuda İbrahim Anlaşmaları'nı örnek gösteren Jared Kushner, "İbrahim Anlaşmaları'nın kanıtladığı şeyin şu olduğunu düşünüyorum: Yahudiler ve Müslümanların bir arada yaşamaya, birlikte çalışmaya, birlikte iş yapmaya, birbirlerini tanımaya, hayat deneyimlerini paylaşmaya ve dostluklar kurmaya başlaması için bir çerçeve oluşturabilirseniz, günün sonunda barışın temeli budur. Barış gerçekten de insanların bir araya gelip bunu yapmasıyla ilgilidir; bölünmeyi körüklemekten çıkar sağlayan bazı siyasetçilere karşı nasıl hareket edeceğinizi, yanlış bilgiyle nasıl mücadele edeceğinizi, eski fikirlere karşı durup yeni fikirleri nasıl öne çıkaracağınızı bulmakla ilgilidir" ifadelerini kullandı.

"Kapitalizmi güçlü şekilde destekliyorum"

Savaşı ve çatışmayı "negatif toplam", barış, ekonomik entegrasyon ve birlikte iş yapma kültürünü ise "pozitif toplam" olarak nitelendiren Kushner, "Pozitif toplamda insanların hayatı daha iyi hale gelir. Kapitalizmi güçlü bir şekilde destekliyorum. Bunun tarihteki en önemli itici güçlerden biri ve işin temel dayanağı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

" Gazze'de savaşı sona erdirmeyi başardık"

Gazze'de yaklaşık 2 yıl süren savaşı sona erdirmeyi başardıklarını savunan Kushner, "Bunu ilk denememizde başaramadık. Bir yolunu bulana kadar sürekli yeni şeyler denemeye devam ettik. İsrail'de Hamas'la doğrudan görüştüğümüz için çok fazla eleştiri aldık ama 'Hamas'la konuşmadan bu savaşı nasıl bitireceksiniz?' dedik. Sonuç olarak savaşı sona erdirmeyi başardık. Hayatta olan 20 rehinenin ailelerine dönmesini sağladık. Açıkçası imkansız olduğunu düşündüğümüz bir şeyi başararak, hayatını kaybeden 28 rehinenin cenazesini de teslim aldık. Bunu yapmak aylarımızı aldı; yerlerini tespit etmemiz ve iyi bir koordinasyon kurmamız gerekti. Bu, güven inşa eden iyi bir adım oldu" şeklinde konuştu.

" Gazze'deki kıtlık rakamları neredeyse sıfıra indi"

Aynı zamanda Gazze Şeridi'ne çok büyük miktarda insani yardım ulaştırmayı başardıklarını söyleyen Jared Kushner, "Gazze'deki kıtlık rakamları neredeyse sıfıra indi. İsrail'in koordinasyon kuramadığı için oldukça tepkili olduğu Birleşmiş Milletler'le de çalıştık ve yardımları dağıtma biçimlerini değiştirdik" ifadelerini kullandı.

"Gazze'yi silahsızlandırabileceğimiz konusunda umutluyuz"

Ardından Arap ülkeleriyle ve Hamas'la çalıştıklarını aktaran ABD'li müzakereci, "Hamas'ın Gazze'nin yeniden inşasından önce kritik bir adım olan silahsızlanma konusunda Başkan Trump'ın 20 maddelik planına uymayı kabul ettiği bir çerçeve anlaşmasına ulaştık. Şimdi de İsraillilerle çalışıyoruz. Elbette seçimleri bizim için biraz geriye gidişe yol açtı ama ilerleme kaydedebileceğimiz, Gazze'yi gerçekten silahsızlandırabileceğimiz ve ardından burayı barışçıl bir şekilde inşa ederek Gazze halkının hak ettiği hayata kavuşmasına yardımcı olabileceğimiz konusunda umutluyuz" dedi.

"Başkan Trump her zaman tüm seçenekleri masada tutar"

Kushner, "İran meselesi çözülecek mi? Ve yakın gelecekte İran'ın pasifize edilmesine yönelik adımlar beklemeli miyiz?" sorusuna da yanıt verdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu meseleye ciddi şekilde odaklandığını ve büyük bir ekibin bu konu üzerinde çalıştığını ifade eden Kushner, "Şu anda benim zamanımın çoğu Rusya-Ukrayna meselesine ve Gazze'yi iyi bir noktaya getirmeye gidiyor. Ancak Başkan Trump her zaman tüm seçenekleri masada tutar" diye konuştu.

Kushner, "Bu çatışmada Avrupalılardan yeterli destek görüyor musunuz?" sorusuna, "Avrupalılar ABD'den çok şey talep ediyor. Ancak konu İran meselesine geldiğinde kesinlikle etkileyici olmadıklarını düşünüyorum" cevabını verdi.

"Antisemitizmde ve nefrette artış yaşandı"

Jared Kushner, İsrail'in Gazze politikası nedeniyle artan antisemitizmin hatırlatılması üzerine, "Elbette 7 Ekim ve Gazze'deki savaşın ardından küresel antisemitizmde ve nefrette yaşanan artışı gördüm. Bana göre bunun büyük bir kısmının nerede başladığı çok basit: Gazze'de. Ve Gazze meselesi tamamen çözülene kadar insanların bunu geride bırakabileceğini düşünmüyorum" yorumunu yaptı.

Kushner, Hamas'ın silah bırakmasının zor olduğunu söyledi

Hamas'ın silahlarını bırakmasının bölgedeki duygusal atmosfer içinde son derece zor bir geçiş süreci olduğunu vurgulayan Kushner, "Bir süredir bunun üzerinde çalışıyoruz ve çok fazla ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Yine Hamas'ın silahlarını bırakmaya yönelik bir yol haritasını imzalamasını sağlamak çok büyük bir adım. Bunun için Arap ülkeleriyle çok fazla çalışma, temas ve koordinasyon gerekti. Şimdi ise İsrail'in bunu aşama aşama ve doğrulanabilir bir şekilde yapacağımıza güvenmesini sağlamamız gerekiyor. Bunu gerçekten doğrulamak ve uluslararası düzeyde yürütüldüğünü göstermek için çok iyi mekanizmalar kurduğumuzu düşünüyorum. Bu arada İbrahim Anlaşmaları ülkeleri bu sürece girmemizde bize inanılmaz yardımcı oldu; Fas, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gerçekten harika ortaklardı" ifadelerini kullandı.

"İsrail sürekli savaş zihniyetinden çıkmalı"

İsrail'in artık iki konuya odaklanması gerektiğini aktaran ABD'li müzakereci Kushner, "Birincisi, Gazze'yi gerçekten silahlardan arındırabilirsek, buranın yeniden inşa edilmesine nasıl izin verebilir ve İsrail'in Filistin halkına değil, yalnızca terörizme karşı olduğunu nasıl gösterebiliriz? Bu ayrımı yapmak zorundasınız. Aslında Gazze halkı için yapabileceğimiz çok büyük bir iyilik olduğunu düşünüyorum ve ben de gerçekten bunu bir araya getirmeye çalışıyorum. Çok sıkı çalışan harika bir ekibim var; bu iş için kullanılacak büyük miktarda sermaye topladık ve bunun harika olabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Jared Kushner, "İsrail'in gerçekten odaklanması gerektiğini düşündüğüm ikinci şey ise şu: Sürekli savaş zihniyetinden çıkmaları ve ekonomik diplomasiye odaklanmaları gerekiyor. Suudileri ya da BAE'lileri görüyorsunuz; Washington'a geliyorlar, yanlarında 100 iş insanı getiriyorlar ve anlaşmalar imzalıyorlar. Bence İsrail çok güçlü bir ekonomiye ve harika teknolojilere sahip. İsrail ile ortak olmanın faydasının ne olduğunu ortaya koymaya başlamalıyız. Örneğin Mısır ile ilişkileri nasıl ele alırsınız? Gazze meselesini çözebilirsek, gelin Sina'da birlikte veri merkezleri ve enerji projeleri inşa edelim. Tüm halklar için ekonomik faydalar sağlayan sıcak bir barışın nasıl kurulacağını bulalım. İbrahim Anlaşmaları'nın gösterdiği şey buydu ve bunun tüm bölgede mümkün olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

"Netanyahu işi her zaman kolaylaştırmaz"

Kushner'a İsrail'in yeni bir hükümet kurmaya çalıştığı hatırlatılarak, "Potansiyel yeni Başbakan Eisenkot'un bu müzakerelerde ve istikrar ile barışı sağlama çabalarında bir fark oluşturacağını düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Eisenkot'un Gazze'nin büyük bir öncelik olduğu konusunda çok olumlu şeyler söylediğini hatırlatan Kushner, "Ancak yine de bu anlaşmayı Bibi (Binyamin Netanyahu) imzaladı. Bibi'yi uzun zamandır tanıyorum ve işi her zaman kolaylaştırmaz. Bence Başkan Trump'ın Knesset'te onun hakkında çok güzel bir sözü vardı: 'Bibi çok zor biri ama onu harika yapan da bu' demişti. Dolayısıyla kendisiyle iyi görüşmeler yapıyoruz. Bunun stratejik önemini gördüğünü düşünüyorum ve başbakan kim olursa olsun bunu bir öncelik haline getireceğine inanıyorum. Çünkü başka bir alternatif yok, değil mi? Günün sonunda bunu yapmazsak ne olur? Temelde her şey eskiye döner: Hamas'ın kontrolde kalmasına izin verirsiniz, Birleşmiş Milletler devralır ya da kontrolü Filistin Yönetimi'ne bırakırlar. Biz ise Gazze'yi silahsızlandırabilecek ve İsrail'e birlikte barış içinde yaşama şansı verebilecek bir plan ortaya koyduk" dedi.

"Gazze'deki insanlar inanılmaz bir yaşama kavuşabilir"

Eski ABD Başkanı George Bush'un dış politikasını yürütürken benimsediği ABD'nin en önemli ihraç ürününün demokrasi ve liberalizm olduğu düşüncesini yanlış bulduğunu belirten Jared Kushner, "Bana göre ABD'nin en değerli ihraç ürünü aslında kapitalizm ve serbest girişimdir. Şu anda dünyada Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi, serbest girişimi ve kapitalizmi neredeyse ABD'den bile daha iyi uygulayan yerler var. Gazze gibi bir yerde bunun gerçekleşmesini sağlayacak bir çerçeve oluşturabilirseniz oradaki insanların gerçekten inanılmaz bir yaşama kavuşabileceğini düşünüyorum. Bizim onlara yardımcı olmaya çalıştığımız şey de tam olarak bu" ifadelerini kullandı.

"Gazze'deki insanların önünü açalım"

Kushner, "Peki şu anda neden daha iyimsersiniz ve Gazze'nin gerçekten silahlardan arındırılması ne kadar gerçekçi?" sorusu üzerine, "Evet, bence tüm o önceki girişimler iyi niyetliydi; hepsini inceledik ve onlardan ders çıkarmayı umuyoruz. Ancak mevcut çerçeve içinde iyi bir şey yapma çabasıyla sınırlı kalmışlardı. Tekrar söylemek gerekirse, Saldırıların kötü yanı korkunç boyutlarda olması ve çok fazla acıya yol açmasıydı. Saldırıların iyi yanı ise Gazze'nin yeniden inşa edilmesi gerektiğini ortaya koyması. Öyleyse neden Gazze'yi eski haline döndürelim ki? Gelin, onu tamamen yeni bir şeye dönüştürerek inşa edelim. Oy birliğiyle geçirdiğimiz ve Barış Kurulu'na Gazze'yi yönetme yetkisi veren bir Birleşmiş Milletler kararımız var. Hamas'a da silahlarını bırakacaklarını belirten bir anlaşma imzalattık. Elbette imzalanan bir anlaşmadan silahların toplanması aşamasına geçmek ayrı bir adım ama bunun için bir planımız var. General Jeffers liderliğinde, ki kendisi harika biri, uluslararası istikrar gücünü kuruyoruz. Bunu nasıl yapacağımıza dair eksiksiz bir planımız var ve denemek zorundayız. Bunun kolay olduğunu söylemiyorum; yine imkansız bir görevi üstleniyoruz. Ama Gazze'yi silahlardan arındırabilir, ardından yeni bir yönetim kurup gerçekten sermaye çeken ve burayı özgürleştiren yeni kurallar ve yasalar koyabilirsek, bu halka bir şans verir. İnsanların önünü açalım" şeklinde konuştu.

"İnsanların arzusu bir arada ve barış içinde yaşamak"

Gazze Şeridi'nde yüksek bir ekonomik potansiyel olduğunu belirten Kushner, "Dolayısıyla halka yardım etmek isteyen teknokrat bir hükümet kurup tehdidi ortadan kaldırabilirseniz, İsrail de kısıtlamaları gevşetebilir; inşaat malzemelerinin ve ihtiyacımız olan her şeyin girişine izin verebilir. Bugün Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'sının (GSYH) yüzde 80'inin yardımlardan geldiği ve temelde sivil toplum kuruluşları (STK) ile Hamas tarafından şekillendirilmiş bir yer olan Gazze'de gerçekten çok iyi hazırladığımız bir planı devreye sokarak insanlara tüm potansiyellerini gerçekleştirme fırsatı verebileceğimizi düşünüyorum. Eğitimden sağlık hizmetlerine kadar gerçekten çok iyi bir planımız var ve bunun üzerinde çok sıkı çalıştım. Çünkü bunu değiştirebilirsek, Yahudiler ile Müslümanların, İsrail ile Filistinlilerin birlikte çalışabileceğini insanlara göstereceğimize inanıyorum. Mesele devlet olup olmaması ya da siyaset değil; mesele barış içinde bir arada yaşayıp yaşayamayacağımız. Bence insanların çoğunun arzusu da bu. Sadece bunun gerçekleşmesi için doğru ortam hiç oluşmadı. Belki, sadece bunu başarabiliriz ama sürece dahil olan herkesin çok güçlü bir iş birliğine ihtiyacımız var. Çünkü yapmaya çalıştığımız şey gerçekten imkansız bir görev; ancak ilk kez başarılabilir durumda olduğuna inanıyorum ve buna büyük bir kararlılık ve gönülden bağlılıkla yaklaşıyoruz" diye konuştu.

"İsrail halkı güvenini kaybetti"

Kushner, "Peki son gelişmeler göz önüne alındığında gerçek bir iki devletli çözüm ne kadar gerçekçi?" sorusuna da yanıt verdi. İki devletli çözümün önündeki engellerin Filistin Yönetimi ve Hamas olduğunu öne süren Kushner, "Kimsenin kusursuz olduğunu söylemiyorum ama bence İsrail halkı güvenini kaybetti. İsrail'deki insanların Filistinlilerin barış istediğine dair güveni kalmadı. Barış isteyen çok sayıda insan olduğunu düşünüyorum ama doğru çerçeveyi bulmamız gerekiyor. Dolayısıyla siyasi bir ufuktan bahsetmeden önce yönetim konusunda ne gösterebileceğimize odaklanıyoruz" dedi.

"Farklı bir yolun mümkün olduğunu gösterebiliriz"

Filistin halkının kendi kendini yönetebileceğini, barış içinde yaşayabileceğini ve potansiyeline ulaşabileceğini göstermek gerektiğini belirten Kushner, "Gazze'yi gerçekten rahatlatabilir ve halkın potansiyelini gerçekleştirmesine fırsat tanıyan bir yönetim kurabilirsek, milyonlarca insanı özgürleştirebileceğimizi ve çözümü uzun süredir imkansız görünen bu meselede farklı bir yolun mümkün olduğunu gösterebileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Yapılacak küçük bir hesap hatası bile bu durumun hızla tırmanmasına neden olabilir"

Ukrayna ile Rusya arasında 4 yılı aşkın süredir devam eden savaşa ilişkin de Kushner, "İnanılmaz derecede tehlikeli bir dönemde yaşıyoruz. Bu savaş kısmen Ukrayna ile sınırlı gibi görünse de aslında Avrupa'nın Rusya'ya karşı Ukrayna'yı finanse ettiği ve silahlandırdığı bir vekalet savaşına dönüşmüş durumda. Yapılacak küçük bir hesap hatası bile bu durumun hızla tırmanmasına neden olabilir. Şimdiye kadar (Rusya Devlet Başkanı) Putin itidal gösterdi; nükleer silah kullanmamayı kabul etti ve niyetinin bu olmadığı konusunda bize güvence verdi. Ancak buna rağmen her iki tarafın da şehirleri vurması, her iki ülkede de artık çok sayıda derin saldırı gerçekleştirilmesi günlük yaşamı ve sivil altyapıyı vuruyor, sivil kayıplara yol açıyor. Cephe hattında yaşananlara ek olarak, bu savaşın her iki taraf için de korkunç bir bedeli var. Biz bunun gerçekleşmesi için çok yoğun çaba sarf ettik ancak Başkan Putin'in buna pek sıcak bakmadığı görülüyor" şeklinde konuştu.

Yapılması gereken şeyin savaş sonrasına odaklanmak olduğunu vurgulayan Kushner, "Bence bu bizim açımızdan da mantıklı, çünkü kalıcı olacak bir barışa ulaşmak istiyoruz. Dolayısıyla eş zamanlı olarak konuşmamamız, tasarım yapmamamız ve öneriler geliştirmememiz için hiçbir neden yok. Umuyoruz ki bunu imzalayarak o ateşkese ulaşabileceğiz. Gördüğümüz kadarıyla gerçekten tek yol bu. Avrupalılara ve Ukraynalılara oraya ulaşmak için daha iyi bir fikirleri olup olmadığını sorduk ama şu ana kadar kimse bize böyle bir öneri sunmadı" dedi.

"Rusya kendi açısından NATO'yu doğuya doğru genişleyen provokatif bir güç olarak görüyor"

Ukrayna'nın 2008 yılında NATO üyeliği sürecine alınmasının savaşı önleyip önleyemeyeceği sorulan Kushner, aksine böyle bir adımın Rusya'nın tepkisini tetikleyerek savaşın 10, hatta 20 yıl daha erken başlamasına yol açabileceğini savundu. ABD'li müzakereci, "Rusya açısından bu bir kırmızı çizgiydi. Rusya tarihine baktığınızda, son bin yıl boyunca yaklaşık her yüzyılda bir işgal edildiğini ve bu işgallerin her zaman bugün modern Ukrayna olarak bilinen bölgeden geçen koridor üzerinden gerçekleştiğini görebilirsiniz. Bence Rusya'nın bakış açısı bu. Tekrar söylüyorum, ben herhangi bir tarafı tutmuyorum. Her iki tarafı da dinlemeye, onlarla konuşmaya, bakış açılarını anlamaya ve ortak bir zemin bulmaya çalışıyorum. Rusya kendi açısından NATO'yu doğuya doğru genişleyen ve provokatif bir güç olarak görüyor. Biz ise NATO'yu savunma amaçlı bir ittifak olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

Ukrayna'daki savaşı "yıllar boyunca birçok liderin aldığı kötü kararların ve yaptığı yanlış hesaplamaların" bir sonucu olarak nitelendiren Jared Kushner, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de "siyasetin büyük ustası" olarak tanımladı. ABD'li müzakereci, Putin'in barış istediğini ancak her iki ülkenin de güvenliğine ilişkin güvenceler sağlayacak daha kapsamlı bir anlaşmanın parçası olmayan acil bir ateşkese karşı çıktığını söyledi. Kushner, "(Putin) Gördüğümüz şey savaşı durdurması halinde savaş sonrası bir anlaşmaya varamayacağı ve gelecekte yeni bir savaşın yaşanmasını önleyemeyeceği konusunda çok az güvene sahip olmasıdır. Bunun onun dikkate aldığı bir konu olduğunu düşünüyorum ve bunun bizim de dikkate aldığımız bir konu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bunu anlıyoruz" dedi.

"Avrupa'da çok fazla temelsiz korku var"

Avrupa Birliği ile Rusya arsındaki gerilime değinen Jared Kushner, "Avrupa'da çok fazla temelsiz korku var. Avrupa, Abu Dabi'deki görüşmelere dahil edilmedi çünkü Başkan Putin, Avrupa'dan çok sayıda provokatif açıklama ve eylem geldiğini düşünüyor. Bu nedenle onun görüşüne göre Avrupalılar barışa hazır değil. Rusya'nın stratejik olarak yenilgiye uğratılmasını istediklerini düşünüyor. İnsanlar uzun vadeli istikrarı ve barışa giden bir yolu gördüklerinde, sınırların nereden çizileceği konusunda biraz daha esnek davranacaklarını düşünüyorum. Sonuçta Avrupa'daki sınırların çoğu zaman içinde değişti ve bunlar savaşlar, barış ya da uzlaşmalar sonucunda belirlendi" diye konuştu.

Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev'i "olağanüstü bir dost" olarak nitelendiren Kushner, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy hakkında ise daha soğuk ifadeler kullandı. ABD'li müzakereci, "Başkan Zelenskiy'ye hiçbir baskı uygulamadık" ifadelerini kullanarak, Ukraynalı liderin Trump'a haksız şekilde "saldırdığını" vurguladı. Kushner, "Başkan Zelenskiy'nin Trump ile saygılı bir şekilde iletişim kurmaya çalışmasını beklersiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı