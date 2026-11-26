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Konya'da evinden su doldurmak için çıkan 70 yaşındaki kadın, çeşme önünde bir kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki evinden tatlı su çeşmesinden su doldurmak için çıkan P.G. (70) kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklandı. Yaşlı kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kaçarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı