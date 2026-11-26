İstanbul'da eşini kanser nedeniyle kaybettiğini söyleyen bir anne, altı çocuğuyla birlikte tek odalı bir evde yaşam mücadelesi veriyor. Kanalizasyon sularının aktığı, duvarlarında böceklerin dolaştığı ve sağlıklı ısınma koşullarının bulunmadığı evde hayata tutunmaya çalışan ailenin yardım çağrısı yürekleri burktu.

"BURASI AYASOFYA'NIN TÜNELLERİ DEĞİL"

Ailenin yaşadığı yeri görüntüleyen kişi, karşılaştığı manzara karşısında "Burası Ayasofya'nın tünelleri değil, ihtiyaç sahiplerinin kaldığı yerler" ifadelerini kullandı. Kanalizasyonun patladığı belirtilen evde hijyen koşullarının son derece yetersiz olduğu, duvarlarda ise böceklerin dolaştığı aktarıldı.

HEM ISINIYORLAR HEM YEMEK YAPIYORLAR

Ailenin ısınmak ve yemek pişirmek için kullandığı düzenek ise yaşadıkları çaresizliği gözler önüne serdi. Tuğla içerisine yerleştirilen elektrikli tellerle hem ısınmaya hem de yemek hazırlamaya çalışan aile, yangın ve elektrik çarpması tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

ANNENİN İSTEĞİ MUTFAK VE TUVALET, ÇOCUKLARIN İSE BUZDOLABI

Eşini kanserden kaybettiğini anlatan annenin en büyük isteği, çocuklarıyla birlikte insani koşullarda yaşayabilmek. Anne, bir mutfak ve kullanılabilir bir tuvalet isterken çocuklar ise evlerinde bir buzdolabı olmasını istiyor.

"ABLA, BEN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Ailenin yaşadığı koşullara tanıklık eden sunucu, anneye "Abla, ben elimden geleni yapacağım" diyerek destek sözü verdi.

BU AİLEYE EL UZATALIM

Altı çocuğun sağlıklı, güvenli ve sıcak bir evde yaşayabilmesi için yetkilileri, yardım kuruluşlarını ve imkanı olan herkesi harekete geçmeye çağırıyoruz. Başta barınma, ısınma, gıda ve temel ev eşyaları olmak üzere ailenin ihtiyaçlarının karşılanması için yapılacak her destek büyük önem taşıyor. Çocukların temiz bir ortamda büyümesi, sıcak bir yemek yiyebilmesi ve güven içinde uyuyabilmesi bir lüks değil, en temel hakları.