ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan 70 yaşındaki Süleyman'ın anlattıkları şaşkınlık yarattı. İnternet üzerinden tanıştığı, ancak bugüne kadar yüzünü hiç görmediği bir kişiye 4,5 milyon TL gönderdiğini söyleyen Süleyman, yaşadığı sürecin ardından yardım istemek için programa başvurdu.

ÖNCE MİNE SERİN DEDİ, SONRA HAVVA OLARAK TANITTI

İnternetten tanıştığı kişiyi ilk başta Mine Serin adıyla bildiğini anlatan Süleyman, daha sonra bu kişinin gerçek adının Havva olduğunu söylediğini aktardı. Kendisinden 41 yaş küçük olduğunu düşündüğü kişinin kimsesiz olduğunu ve borçları bulunduğunu söylemesi üzerine ona inanan Süleyman, maddi yardım yapmaya başladı.

EVİNİ VE ARABASINI SATIP 4,5 MİLYON TL GÖNDERDİ

Başlangıçta parça parça yardım ettiğini belirten Süleyman, karşı taraftan gelen para taleplerinin zamanla arttığını söyledi. Bu süreçte evini ve arabasını elden çıkardığını anlatan 70 yaşındaki adam, toplamda 4,5 milyon TL gönderdiğini ifade etti. Hiç yüz yüze görüşmediği sanal sevgilisi için tüm birikimini harcadığını söyleyen Süleyman, yaptığı para transferlerinin ayrıntılarını da canlı yayında paylaştı.

PARALARI ÜÇ FARKLI KİŞİYE GÖNDERDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Süleyman, gönderdiği paraların Yusuf Arı, Kemal Sarıkaya ve Mükremin Dalkılıç isimli kişilerin hesaplarına aktarıldığını ileri sürdü. Adı geçen kişilerin olayla bağlantısına ilişkin iddialar ise henüz doğrulanmadı.

ESRA EROL'UN SORUSUNA VERDİĞİ YANIT ŞAŞIRTTI

Programda Süleyman'ın anlattıklarını dinleyen Esra Erol, kendisine "Size niye baksın Allah aşkına?" diye sordu. Süleyman ise bu soruya "Niye, benim neyim var?" şeklinde karşılık verdi.

70 YAŞINDA GÜNLÜK İŞLERDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Yaşadığı olayın aile hayatını da etkilediğini belirten Süleyman, eşinin kendisini terk ettiğini, annesinin ise eve kabul etmediğini söyledi. Elindeki birikimleri kaybettiğini anlatan 70 yaşındaki adam, geçimini sağlayabilmek için günlük işlerde çalışmaya başladığını ifade etti.