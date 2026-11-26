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Trabzon'da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının açılışı sırasında dikkat çeken anlar yaşandı. Meydan'da düzenlenen törene katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal'ın konuşması sırasında bir vatandaş, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik tepkisini dile getirdi.

"APO'YA SELAM SÖYLESİN, O APO'YA"

Açılış töreninde konuşan İlyas Topsakal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamını getirdiğini belirterek, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin selamını getirdim" dedi. Bu sırada alanda konuşmayı dinleyen Trabzonlu bir vatandaş, "Apo'ya selam söylesin, o Apo'ya" diyerek Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a selam göndermesine gönderme yaptı.

TOPSAKAL'DAN VATANDAŞA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Vatandaşın sözleri karşısında şaşkınlık yaşayan Topsakal, "Sen benim yanıma gel, ben anlatayım sana nasıl oluyormuş. Onu benim yanıma getirin" ifadelerini kullandı.

PARTİ GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yaşanan gerginlik kameralara da yansıdı. Görüntülerde, tepki gösteren vatandaşa parti görevlilerinin müdahale ettiği ve vatandaşın alandan uzaklaştırıldığı görüldü.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi