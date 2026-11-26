Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün'ü düğün heyecanı sardı. Geçtiğimiz yıl nişanlanan Yunus Akgün ile Tuğçe Alaca, yarın nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

TEKNEDE EVLİLİK TEKLİF ETMİŞTİ

Yunus Akgün, 1 Ocak 2025'te teknede Tuğçe Alaca'ya evlilik teklifinde bulunmuştu. Milli futbolcu, o anlara ilişkin fotoğraflara "Bu yıldan kalan en güzel an" notunu düşerken Alaca ise "Bu yılın bana en güzel hediyesi" ifadelerini kullanmıştı.

DÜĞÜN İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

2025 yılının eylül ayında nişanlanan çiftin, yarın akşam düzenlenecek düğün töreniyle hayatlarını birleştirmesi bekleniyor. Çiftten düğüne ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.