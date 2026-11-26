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Meşhur çiğ köfteci Ali Usta, bu kez tezgahına gelen bir vatandaşla yaşadığı ilginç diyalogla dikkat çekti. Çiğ köfte almak için yanına gelen Suriyeli bir vatandaş, Ali Usta'nın saçlarının olmadığını fark ederek kendisine beklenmedik bir teklifte bulundu.

"SANA SAÇ DİKEYİM"

Suriyeli vatandaş, Ali Usta'ya, "Senin neden saçın yok? Lazımsa sana saç dikeyim" diyerek çiğ köfte karşılığında saç dikmeyi teklif etti. Hiç beklemediği bu teklif karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan Ali Usta, verdiği yanıtla dikkat çekti.

ALİ USTA'NIN YANITI GÜLDÜRDÜ

Ali Usta, kendisine yöneltilen teklifin ardından, "Akşama kadar bunlar hiç eksilmiyor maşallah... Allah tarafından görevlendirilmiş melekler bunlar" ifadelerini kullandı. İkili arasında yaşanan samimi diyalog izleyenleri gülümsetti.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi