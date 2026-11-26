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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulunan kişide darp ve boğulma belirlendi.

Fedai K'nin (49) cenazesinin Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığındaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Hazırlanan ön raporda Fedai K'nin cesedinde darp izine rastlandığına yer verildiği, ayrıca boğulduğunun tespit edildiği öğrenildi.

Fedai K'nin cenazesi, bugün Merkezefendi Gazioğlu Camisi'nde kılınacak namazın ardından Bozburun Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Olayla ilgili gözaltına alınan Fedai K'nin eşi A.K. ile B.K. ve M.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Merkezefendi'de dün, Alpaslan Mahallesi 5559 Sokak'taki iki katlı bir apartmanda kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, ikinci kattaki evde Fedai K. elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulunmuş, 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA